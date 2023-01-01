ضوابط عقد امتحانات المهام الأدائية الترم الثاني لطلاب المدارس: بعد العيد مباشرةً



امتحانات المهام الأدائية امتحانات المهام الأدائية



ضوابط عقد امتحانات المهام الأدائية الترم الثاني لطلاب المدارس يبحث عنها الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم، حيث يستعد طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في الفترة الحالية لأداء امتحانات المهام الأدائية، وذلك بعد إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة في المدارس.



المهام الأدائية الترم الثاني لطلاب المرحلة الابتدائية



لذلك يقدم موقع القاهرة 24، للطلاب وأولياء الأمور، ضوابط عقد امتحانات المهام الأدائية الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

قد يعجبك أيضا...

ضوابط عقد امتحانات المهام الأدائية الترم الثاني 2024المهام الادائية عبارة عن مهام قصيرة يمكن للمتعلم الانتهاء منها في زمن قدره حصتين دراسيتين، في الحصة الأولى يوزع المعلم للطلاب عددا من المهام المتعلقة بالمقرر الدراسي ويختار الطالب واحدة من هذه المهام بحيث ينتهي منها في زمن قدره حصتين داخل الفصل.يستمر اليوم الدراسي حسب الخطة الدراسية بما لا يخل بنظام الدراسة، وبما يسهل تواجد الطلاب بالمدارس.المهام الأدائية تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهاراتالمهام الأدائية تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات، حيث تقدم دليلًا واضحًا على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي.يتم أداء المهام الادائية تحت الاشراف الفني الكامل للتوجيه الفني للمادة.التربية الفنية، والتربية الموسيقية، وأنشطة التوكاتسو: يقيم المعلم أداء الطالب في كل مادة ونشاط وفق نواتج التعلم الخاصة بكل مادة ونشاط ويشار اليها بعبارة "اجتاز - لم يجتز".يخصص للمهام الادائية 35 درجة لكل مادة توزع على النحو التالي: 5 درجات لجدية العمل 25 درجة للمنتج النهائييتم تحديد موعد المهام الادائية لمادتي المستوى الرفيع للمدارس الخاصة عربي ولغات والمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للعات حسب ظروف كل مدرسة بالتنسيق بين التوجيه الفني المختص والمدرسة لمدة فترة دراسية.موعد بدء امتحانات المهام الأدائية لطلاب المدارس الترم الثانيجدير بالذكر، أعلنت بعض المديريات التعليمية بدء جدول امتحانات المهام الادائية الترم الثاني 2024 يوم 15 أبريل فيما قررت مديريات أخرى بدء جدول امتحانات المهام الادائية الترم الثاني 2024 يوم 17 أبريل.