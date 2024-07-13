ضوابط إجراء حوار مجتمعي حول الوثيقة السياسات الضريبية..بعد تكليف رئيس الوزراء..

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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الدولة تستهدف وضع سياسة كاملة لحل النزاعات الضريبية لكل المستثمرين والقطاع الخاص خلال شهر واحد من الآن.

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وثيقة السياسات الضريبيةوتابع رئيس الوزراء، أنه تم تكليف وزير المالية أحمد كجوك بإعداد وثيقة السياسات الضريبية وعرضها على الحكومة بغرض إقرارها في أقرب وقت.وأوضح رئيس الوزراء، أن أغلب شكاوى المستثمرين ليست من حجم الضرائب التي يتم تحصيلها، لكن من الإجراءات الضريبة من قبل مصلحة الجمارك.وذكر رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف تشجيع المصدرين وزيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة، وتم عقد اجتماعات مع رجال الأعمال والمصنعين للخروج ببرنامج واضح تزامنا مع برنامج السياسات الضريبة، بغرض زيادة الصادرات.ورصدت "بوابة أخبار اليوم "ضوابط إجراء حوار مجتمعي حول الوثيقة المُقترحة للسياسات الضريبية وهي كالتالي:-ستخاطب وزارة المالية، عدد من الجهات بشأن الحوار المجتمعي حول الوثيقة وهي الآتي:- مسئولو الحوار الوطني.- الغُرف التجارية.- جمعيات رجال الأعمال.- الأطراف المعنية.- فتح نقاش شامل مع كل المتخصصين والمهتمين للوصول إلى الصيغة النهائية للوثيقة.والجدير بالذكر أن تستهدف وثيقة السياسات الضريبية التي تطرحها وزارة المالية للحوار المجتمعي قريبًا تحقيق العدالة والكفاءة الضريبية وسهولة التطبيق، وتوضيح منهج وزارة المالية إزاء الضرائب لمدة ست سنوات متكاملة ما يفسح المجال أمام المستثمرين لتحديد التكاليف والأعباء الخاصة بمشروعاتهم دون أدنى قلق من الأعباء المستقبلية.