ضبط المتهم بإطلاق أعيرة نارية أمام مدرسة خاصة في القاهرة



المتهم بإطلاق أعيرة نارية أمام مدرسة خاصة المتهم بإطلاق أعيرة نارية أمام مدرسة خاصة



كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن واقعة إطلاق أعيرة نارية خلال مشاجرة أمام إحدى المدارس الخاصة بالقاهرة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 21 الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة أمام إحدى المدارس كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين عقب انتهاء اليوم الدراسى بين (طالبين) قام على إثرها والد أحدهما بالاستعانة بصديق له والتعدى بالضرب على الطالب الآخر وإحداث إصابته بكدمات وسحجات متفرقة، ولدى تجمع الأمن الإدراى وعدد من الأهالى قام والد الطالب المذكور بإطلاق ثلاثة أعيرة من طبنجة صوت كانت بحوزته ولاذ بالفرار.. وتمكن الأمن الإدارى من التحفظ على صديقه وسلاح أبيض وفوارغ الطلقات.



وأثناء الفحص حضر مرتكب الواقعة وأرشد عن (طبنجة صوت "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة"). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.