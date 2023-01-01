ضبط أمريكية لسرقتها متجرًا لمدة 13 شهرًا..منتجات تقدر بـ60 ألف دولار..

في واقعة غريبة من نوعها استطاعت امرأة من ولاية سان فرانسيسكو الأمريكية، سرقة بضائع بقيمة 60 ألف دولار، من أحد متاجر التجزئة في عملية استغرقت نحو 13 شهراً، ولم تُكتشف جريمتها إلا بعد مرور 3 سنوات.
وأوضح مكتب المدعي العام لولاية سان فرانسيسكو، أن عزيزة جريفس، 43 عاماً، استهدفت أحد فروع سلسلة متاجر «تارجت»، وزارته مرات عدة، خلال الفترة من 3 أكتوبر 2020، حتى 16 نوفمبر 2021، لتستولي على بضائع وصل مجموع قيمتها إلى أكثر من 60 ألف دولار.
اقرأ أيضا | عمره 106 أعوام.. عجوز يحقق رقمًا قياسيًا ويدخل موسوعة جينيس
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!