صيني يحاول تخفيف آلام رقبته فيفارق الحياة فى واقعة مأساوية..

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في واقعة مؤلمة.. فقد رجل صيني، 57 عاماً، لم يكشف عن اسمه، حياته بشكل مأساوي، على أرجوحة في الهواء الطلق، في ركن للياقة البدنية، بمدينة تشنجشي، أثناء ممارسته لنوع مثير للجدل من أنواع التمارين الرياضية، التي تتطلب التعلق بالذقن فقط، في محاولة لتخفيف آلام الرقبة والعمود الفقري، عن طريق تقليل الضغط على الأعصاب.



وأكدت الشرطة وفاة الرجل نتيجة تعليق رقبته، وأفاد شهود عيان بأنه وضع رقبته على الأرجوحة بدلاً من ذقنه، قبل أن يتأرجح جسده، في حين أفاد آخر بأنه ربما استخدم الكثير من القوة عند تأرجح جسده، مهما كان خطؤه، فقد ثبت أنه قتل.



وقال تشاو تشيانج، نائب مدير أول مستشفى تابع لجامعة تيانجين للطب الصيني التقليدي: «لا ننصح بممارسة الرياضة بهذه الأداة الغريبة، ويمكن أن تتلف الأعصاب، والحبل الشوكي، أو حتى الشلل النصفي، ولا ينصح بالتعلق من الرقبة من أجل اللياقة البدنية، فلن تكون لها أي فائدة للصحة، أو العمود الفقري العنقي».

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وبحسب ما ورد، اخترع هذا النوع من الرياضة عام 2017، من قبل المواطن شنيانج سون رونجتشون كوسيلة لتخفيف آلام ظهره، وسرعان ما أصبحت هذه الأداة مشهداً مألوفاً في الحدائق، والصالات الرياضية في الهواء الطلق، في جميع أنحاء البلاد، ومع ذلك، حذر الأطباء من مخاطر تعليق الرقبة، وتشير مأساة حديثة إلى أنه عند إجراء هذا النوع من التمارين بشكل غير صحيح، يمكن أن يكون قاتلاً.