صور| نجم إليسا المفضل!

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صورة الخبر: صور| نجم إليسا المفضل!
صور| نجم إليسا المفضل!

يبدو أن الفنانة اللبنانية إليسا من عشاق الحيوانات، لدرجة أنها قررت أن تحتفل مع كلبها بعيد الميلاد المجيد.

وكانت إليسا قد شاركت جمهورها على "إنستجرام" عدة صور من وحى الزينة الميلادية، بعد عودتها من أكبر المهرجانات التى أحيتها فى باريس الأسبوع الماضى، كان آخرها الصورة التى نشرتها على "تويتر" وظهرت فيها مع كلبها أمام زينة الميلاد.

وظهرت إليسا فى الصورة وهى تحتضن كلبها وعلقت عليها قائلة "نجمى المحبوب".

صورة الخبر: صور| نجم إليسا المفضل!

المصدر: مبتداء

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