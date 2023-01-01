صور مسربة توضح التصميم المتوقع لهاتف iPhone 16

قد تكون هذه الصورة أولى التسريبات المصورة الحية التي تكشف عن تصميم هاتف iPhone 16 المرتقب من ابل، حيث يظهر هاتف الأيفون بإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية التي تتميز بتصميم رأسي.
تحرص شركة ابل على السرية التامة حول الجيل القادم من هواتف الأيفون، إلا أن هذا العام قدمت التسريبات بعض التفاصيل والصور التي كشفت عن ملامح تصميم ومواصفات سلسلة iPhone 16.
ولقد رصدت صور حية جديدة لهاتف أيفون على شبكة الإنترنت، والذي يظهر بإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية بتصميم رأسي، وتشير التوقعات إلى أن الصورة تعود لهاتف iPhone 16.
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