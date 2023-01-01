صور مسربة توضح التصميم المتوقع لهاتف iPhone 16



iPhone 16 iPhone 16

قد تكون هذه الصورة أولى التسريبات المصورة الحية التي تكشف عن تصميم هاتف iPhone 16 المرتقب من ابل، حيث يظهر هاتف الأيفون بإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية التي تتميز بتصميم رأسي.



تحرص شركة ابل على السرية التامة حول الجيل القادم من هواتف الأيفون، إلا أن هذا العام قدمت التسريبات بعض التفاصيل والصور التي كشفت عن ملامح تصميم ومواصفات سلسلة iPhone 16.



ولقد رصدت صور حية جديدة لهاتف أيفون على شبكة الإنترنت، والذي يظهر بإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية بتصميم رأسي، وتشير التوقعات إلى أن الصورة تعود لهاتف iPhone 16.

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بينما تشير بعض التوقعات الأخرى إلى أن الصورة تعود لنموذج أولي من الهاتف، إلا أنها تقدم نظرة واضحة على التصميم المميز لهذا الإصدار.وتؤكد الصور المسربة على عودة ابل للتصميم الرأسي للكاميرة الأمامية الذي قدم سابقاً في سلسلة iPhone 12، بينما تظهر بعض الإختلافات في وحدات الكاميرات مما يؤكد على أن هذا إصدار جديد من هواتف الأيفون.يذكر أن التسريبات السابقة أكدت على خطط ابل لبدء إنتاج شاشات iPhone 16 و16 Pro في شهر يونيو، لذا من المتوقع أن ينطلق حدث ابل للإعلان عن سلسلة iPhone 16 في شهر سبتمبر.