صور جديدة تكشف تفاصيل أكثر عن Pixel 9 Pro Fold من جوجل



Pixel 9 Pro Fold Pixel 9 Pro Fold

خط هواتف Pixel 9 الجديد من جوجل لم يعد سرًا كبيرًا بعد الآن، حيث أصدرت لجنة الاتصالات الوطنية في تايوان (NCC) صورًا جديدة للهواتف بما في ذلك Pixel 9 Pro Fold من كل زاوية يمكن تصورها تقريبًا.

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وعثر موقع Android Authority على الصور في أرشيفات NCC وقام بتحميلها على معرض لكل من الهواتف الأربعة بما في ذلك Pixel 9 و9 Pro و9 Pro XL و9 Pro Fold ، وتكشف الصور عن بعض التفاصيل المثيرة للاهتمام حول هواتف Pixel الجديدة.ومنها ستكون معدلات الشحن أسرع قليلاً من الجيل الأخير من هواتف Pixel ، حيث قامت السلطات التايوانية بقياس 24.12 وات للطراز الأساسي، و25.20 وات للطراز Pro و32.67 وات للطراز 9 Pro XL.ومع ذلك، كان Pixel 9 Pro Fold هو الأبطأ بينهم جميعًا عند 20.25 وات ، ولا تتطابق هذه الأرقام غالبًا بشكل مثالي مع التقييمات المعلن عنها، لذا توقع أن تروج جوجل لأرقام أعلى في حدثها.وعند الحديث عن الشواحن، يبدو أن جوجل بحاجة إلى شاحن أكبر لتشغيل هواتفها الجديدة ، وتُظهر الصور المضمنة في تسريبات NCC أن كل هاتف سيأتي مع شاحن حائط بقوة 45 وات تقريبًا اعتمادًا على الطراز الذي تشتريه، انتقل قابس الشاحن من منتصف الطوب إلى أعلى.كما تظهر أحدث الصور أيضًا هاتف 9 Pro Fold مفتوحًا لأول مرة ، ونقلت جوجل كاميرا السيلفي إلى الشاشة الداخلية للحصول على مجال رؤية أوسع.كما يتميز هاتف 9 Pro Fold بجزء علوي وسفلي أنحف، وثنية مطوية أقل على الشاشة وزاوية فتح كاملة 180 درجة لصنع شاشة يزيد حجمها قليلاً عن 250 مم أو أقل بقليل من 10 بوصات.وهذه الصور هي الأحدث في قائمة طويلة جدًا من التسريبات لصور Google Pixel 9 ، وتم تسريب آخر صور Pixel 9 بالأمس والتي أظهرت نموذجين أوليين للطرازين الأساسي وXL .