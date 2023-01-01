

صور| آسر ياسين وزينة في تحضيرات مسلسلهما الجديد صور| آسر ياسين وزينة في تحضيرات مسلسلهما الجديد

بدأ النجم آسر ياسين والفنانة زينة تحضيرات مسلسلهما الجديد الذي سيعرض في رمضان 2018، والمسلسل مقتبس عن إحدى روايات الكاتب الكبير صالح مرسي، ومن تأليف حميد المدني، وإخراج خالد مرعي.

ومن المقرر أن يشارك فيه مجموعة كبيرة من نجوم الوطن العربي، من مصر ولبنان والخليج، والعمل من إنتاج الماسة وسكاي والريماس مع ماكس برودكشن وسيل ميديا، وتنفيذ الإنتاج سكاي برودكشن.

وحددت الجهات المنتجة منتصف شهر ديسمبر المقبل لبدء تصوير العمل، بين مصر وباريس ورومانيا، كما سيتم الإعلان عن أسماء باقى النجوم من خلال مؤتمر صحافي كبير.

وضمت الجلسة التحضيرية الأولى للمسلسل زينة وآسر ياسين والمخرج خالد مرعي والدكتور وليد مصطفى ومشرف عام الإنتاج مصطفى شفيق.



