صورة .. نجاة بأعجوبة! سيارة تسقط من أعلى كوبري روض الفرج دون إصابات

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صورة الخبر: سقوط سيارة
سقوط سيارة

نجا ركاب مترو الأنفاق بمحطة روض الفرج من كارثة، عقب سقوط سيارة ملاكي من أعلى كوبري على شريط السكة الحديد بمترو الانفاق وأصيب قائد السيارة بكسور وسحجات نتيجة ارتطام سيارته بالقضبان الحديدية كما تهشمت السيارة تماما.

تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بسقوط سيارة من أعلى الكوبري على شريط محطة مترو روض الفرج، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين سقوط سيارة وتمت الاستعانة بمعدات ثقيلة لسحبها.

وجار العمل على رفع السيارة وتم نقل المصاب إلى أقرب مستشفى، وتحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق مباشرة التحقيقات.

المصدر: elbalad

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