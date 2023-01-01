صورة .. مقتل جندي إسرائيلي في معارك بمدينة خان يونس

أعلن الجيش الاسرائيلي مساء اليوم الجمعة مقتل الرائد ألون كودرياشوف 21 عاما من وحدة إيغوز في لواء الكوماندوس، وإصابة 16 آخرين بينهم 6 بحالة خطيرة في المعارك جنوب قطاع غزة.
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة 16 آخرين في معارك بمدينة خان يونس (صورة)بالفيديو.. "القسام" تستهدف مجموعة جنود إسرائيليين تحصنت داخل منزل غربي خان يونس
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت": "سمح الجيش الإسرائيلي بنشر أن الرقيب ألون كودرياشوف 21 عاما من موديعين من وحدة إيغوز التابعة للواء الكوماندوس، لقي حتفه في معركة بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد أن أصاب صاروخ آر بي جي المبنى الذي كان يتحصن فيه".
وأشارت الصحيفة إلى أن ستة جنود آخرين من الوحدة ذاتها أصيبوا بجروح خطيرة في نفس الحادث، وأن عشرة مقاتلين آخرين أصيبوا بجروح مختلفة، وتم إجلاء المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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