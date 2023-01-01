صورة .. مقتل جندي إسرائيلي في معارك بمدينة خان يونس

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › صورة .. مقتل جندي إسرائيلي في معارك بمدينة خان يونس

صورة الخبر: مقتل جندي إسرائيلي
مقتل جندي إسرائيلي

أعلن الجيش الاسرائيلي مساء اليوم الجمعة مقتل الرائد ألون كودرياشوف 21 عاما من وحدة إيغوز في لواء الكوماندوس، وإصابة 16 آخرين بينهم 6 بحالة خطيرة في المعارك جنوب قطاع غزة.

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة 16 آخرين في معارك بمدينة خان يونس (صورة)بالفيديو.. "القسام" تستهدف مجموعة جنود إسرائيليين تحصنت داخل منزل غربي خان يونس
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت": "سمح الجيش الإسرائيلي بنشر أن الرقيب ألون كودرياشوف 21 عاما من موديعين من وحدة إيغوز التابعة للواء الكوماندوس، لقي حتفه في معركة بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد أن أصاب صاروخ آر بي جي المبنى الذي كان يتحصن فيه".

وأشارت الصحيفة إلى أن ستة جنود آخرين من الوحدة ذاتها أصيبوا بجروح خطيرة في نفس الحادث، وأن عشرة مقاتلين آخرين أصيبوا بجروح مختلفة، وتم إجلاء المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي تحديث لبياناته على موقعه الرسمي مساء اليوم الجمعة، كشف الجيش الإسرائيلي عن حصيلة جديدة لقتلاه منذ 7 أكتوبر (إطلاق حركة "حماس" لعملية طوفان الأقصى) وخلال توغله البري في غزة.

وبحسب الموقع فإن حصيلة القتلى بين الجنود والضباط في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب على قطاع غزة أصبحت 598 قتيلا.

هذا وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بعد اجتماع منفرد مع رئيس جهاز "الموساد" دافيد برنياع، أنه سيسخّر كافة الإمكانيات لإعادة الأسرى لدى "حماس".

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت أكثر من 32 ألف قتيل وما يزيد عن 75 ألف مصاب معظمهم من الأطفال والنساء، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب الأمم المتحدة.

المصدر: RT

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على صورة .. مقتل جندي إسرائيلي في معارك بمدينة خان يونس

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
96378

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم