

صورة طريفة- يسرا اللوزي تقلد "سيلفي" فتحي عبد الوهاب صورة طريفة- يسرا اللوزي تقلد "سيلفي" فتحي عبد الوهاب

على طريفة فتحي عبد الوهاب الشهيرة في التقاط الصور السيلفي نشرت الممثلة يسرا اللوزي صورة لها ووجها قريب من الكاميرا.



وكتبت يسرا اللوزي عبر حسابها بموقع Instagram: اتصور براحتك يا فتحي. كما وضعت هاشتاج "فتحي فكرة والفكرة لا تموت".



يسرا اللوزي ليست الممثلة الأولى التي تفعل ذلك إذ سبقها الممثل أحمد مجدي الذي نشر عبر صفحته الرسمية بموقع Facebook صورة له وعلق عليها كاتبا: "إحنا كمان بنعرف ناخد سيلفي يا فتحي عبد الوهاب".

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يشار إلى أن فتحي عبد الوهاب انضم لفريق عمل فيلم "حرب كرموز" مع كل من أمير كرارة، وغادة عبد الرازق، ويشارك في بطولته مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، محمد علي رزق، محمود حجازي، محمد عز، مايان السيد، قصة محمد السبكي، سيناريو واخراج بيتر ميمي.