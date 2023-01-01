صورة طريفة- يسرا اللوزي تقلد "سيلفي" فتحي عبد الوهاب

على طريفة فتحي عبد الوهاب الشهيرة في التقاط الصور السيلفي نشرت الممثلة يسرا اللوزي صورة لها ووجها قريب من الكاميرا.
وكتبت يسرا اللوزي عبر حسابها بموقع Instagram: اتصور براحتك يا فتحي. كما وضعت هاشتاج "فتحي فكرة والفكرة لا تموت".
يسرا اللوزي ليست الممثلة الأولى التي تفعل ذلك إذ سبقها الممثل أحمد مجدي الذي نشر عبر صفحته الرسمية بموقع Facebook صورة له وعلق عليها كاتبا: "إحنا كمان بنعرف ناخد سيلفي يا فتحي عبد الوهاب".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!