صورة| سمير غانم وعائلته بعد تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي

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صورة الخبر: صورة| سمير غانم وعائلته بعد تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي
صورة| سمير غانم وعائلته بعد تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي

نشر الإعلامى رامي رضوان، صورة له تجمعه مع زوجته دنيا سمير غانم ووالدها سمير غانم ووالدتها دلال عبدالعزيز وشقيقتها إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد، مع النجم أحمد حلمي، بعد الاحتفال بالتكريم فى مهرجان القاهرة السينمائي.

وعلق "رامي" على الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" قائلًا: "مبروك لامبراطور الكوميدية.. ملك الارتجال سمير غانم التكريم.. اعظم عائلة فنية..الامبراطورية".

وكان النجم سمير غانم قد تسلم يوم أمس جائزة فاتن حمامة للتميز، خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ39.

المصدر: السينما

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