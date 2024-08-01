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صورة حصرية: النيران تلتّف حول مول شهير في العبور

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صورة الخبر: حريق هائل فى مول شهير بالعبور
حريق هائل فى مول شهير بالعبور

ينشر موقع صدى البلد الصور الأولى لحادث نشوب حريق هائل في مول تجارى بالعبور دون وقوى أى خسائر بشرية حتى الآن.


ونجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق هائل شب في مول كريتيف بالعبور دون خسائر بشرية، وتمت السيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون وقوع خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.
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تلقي اللواء عبدالفتاح القصاص مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق في مول كريتيف في العبور ، وتبين أن المول مكون من اربع طوابق واندلعت النيران فى الطابق الأول ثم امتدت إلى باقى الطوابق.


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم الدفع ب3 سيارات إطفاء من قبل الحماية المدنية بالقليوبية وتمت السيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.

المصدر: elbalad

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