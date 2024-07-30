صورة تجمع أنثى أسد وغزال تثير الدهشة عالميا



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

أثارت صورة لـ أنثى أسد مع صغير الغزال، الجدل على نطاق واسع، وعلى الرغم من أن أنواع الظباء هي فريستها الطبيعية، إلا أن أنثى الأسد قررت تتبنى الغزال الصغير بعد أن قتل أسد ذكر منافس صغارها.

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وتظهر الصورة كما لو أن أنثى الأسد تلعب بطعامها قبل أن تلتهم الغزال الرضيع، ولكن هذه الصورة الرائعة التقطت للوحش وهو يرعى الحيوان الصغير كما لو كانت من نسلها.وعلى الرغم من أن الغزلان فريسة طبيعية ومعروفة للأسود، إلا أن أنثى الأسد الحزينة تبنت الغزال، وسجل المصور "جوردون دونوفران" اللقطات المذهلة وغير العادية وهي تحتضن الغزال الصغير وتلعقه لتنظفه وتحميه من الخطر، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.حتى أنها حمته من زوج من الأسود الذين اقتربا بحثا عن الطعام في حديقة إتوشا الوطنية في ناميبيا، وقال المصور دونوفان، من نيويورك: "كان مشهدا غريبا، عندما استولت أنثى الأسد على الصغير، كنت في انتظار القتل"، لكنها لم تفعل وبدأت تنظيف الصغير، هذه هي الطريقة الغامضة للطبيعة، لا تعرف أبدا ما سيحدث بعد ذلك".