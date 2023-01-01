صورة .. القبض على "سفاح التجمع" بعد هروبه خلال تمثيل الجريمة

كشف مصدر مطلع لموقع "القاهرة 24" تفاصيل هروب "سفاح التجمع" من قبضة الأمن خلال تمثيله إحدى جرائمه، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطه واعتقاله بعد ساعات.
ولفت المصدر، إلى أن المتهم مزدوج الجنسية اصطحبته قوة أمنية لتمثيل الجريمة داخل كومبوند بالتجمع، الذي كان يستدرج به النساء لممارسة الرذيلة، وتعاطي المخدرات معهن، وبعد ضبطه خلال محاولته التخلص من جثمان إحدى ضحاياه، بصحراء بورسعيد علي طريق الاسماعيلية - بورسعيد نطاق حي الجنوب.
وأشار المصدر، إلى أن واقعة الهروب جاءت خلال تمثيل الجريمة، وتحديدا عندما كان المتهم يحمل الشخص الذي يؤدي دور الضحية المتوفاة، ويمثل كيف حملها ووضعها بالسيارة، ليلوذ بالفرار بالسيارة سريعا من مسرح تصوير الواقعة، إلا أن أجهزة الأمن ضيقت عليه الخناق وسقط في قبضتها مرة أخرى.
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