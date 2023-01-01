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صفقة نارية! الأهلي السعودي يقدم عرضًا خياليًا لضم نجم إنجليزي

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صورة الخبر: الأهلي السعودي
الأهلي السعودي

أفاد تقرير صحفي، بتفاصيل العرض المالي لنادي أهلي جدة في إطار مساعي الفريق السعودي لضم مهاجم منتخب إنجلترا.

ذكرت شبكة "فوت ميركاتو" أن الأهلي تقدم بعقد مدته 3 مواسم لإيفان توني مهاجم برينتفورد الإنجليزي سيتقاضى خلاله اللاعب 18 مليون يورو سنويا.

وأضافت أن توني يتطلع للرحيل عن صفوف برينتفورد بعدما ساعد الفريق على البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز في آخر 3 مواسم.
وذكرت تقارير صحفية أن نادي برينتفورد خفض سعر إيفان توني من 60 إلى 40 مليون جنيه إسترليني في ظل انتهاء تعاقد اللاعب بنهاية الموسم الجاري.

ولفتت إلى أن إيفان توني جذب أنظار أندية كبرى مثل آرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد بفضل تألقه مع برينتفورد منذ انضمامه لصفوف الفريق في صيف 2020، ليحجز مكانا له بصفوف منتخب إنجلترا.

المصدر: شبكة "فوت ميركاتو"

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