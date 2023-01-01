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صفقة من العيار الثقيل: نجم الهلال ينضم للزمالك

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صورة الخبر: نادى الزمالك
نادى الزمالك

كشف الإعلامي أحمد حسن عن صفقة نادى الزمالك الجديدة، ولك من خلال صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن :"مصدر: كاريلو نجم الهلال السعودي السابق والقادسية الحالي أبدى موافقته على الانضمام للزمالك".
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يذكر أن صحيفة هسبورت المغربية، سبق أن كشفت عن دخول نادي الزمالكفي مفاوضات متقدمة مع وكيل أعمال اللاعب محمود بنتايك، الظهير الأيسر لنادي سانت إيتيان الفرنسي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ليكون بديلا للاعب أحمد فتوح المتهم في قضية قتل خطأ.

ووفقا لتقرير هسبورت، أن مسؤولي الزمالك قطعوا أشواطا مهمة في طريق المفاوضات مع بنتايك، للتعاقد معه في المركاتو الصيفي، لتعويض أحمد فتوح في الجانب الأيسر للفارس الأبيض.

وأوضحت، أن الزمالك يرغب في التعاقد مع اللاعب المغربي على سبيل الإعارة لموسم واحد مع خيار الشراء، بعدما وافق الفريق الفرنسي على تفاصيل مهمة في الصفقة وسيتواجد اللاعب في مصر خلال ساعات.

المصدر: صحيفة هسبورت المغربية

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