صفقة القرن: نيوم يقدم عرضًا خياليًا لخطف زيزو من الزمالك



أحمد سيد زيزو أحمد سيد زيزو



كشفت تقارير صحفية، عن تطورات جديدة بشأن مستقبل نجم الزمالك أحمد سيد زيزو، وحقيقة رحيله للدوري السعودي.

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وعلم “صدى البلد” أن نادي نيوم السعودي قد تقدم بعرض مالي مغرٍ لضم اللاعب المصري الشاب، حيث يتضمن العرض عقدًا لمدة ثلاث سنوات براتب سنوي يصل إلى 3.5 مليون دولار، بالإضافة إلى دفع مبلغ 6 ملايين دولار كقيمة انتقال إلى نادي الزمالك، ليصل إجمالي قيمة الصفقة إلى 9.5 مليون دولار.إدارة نادي نيوم أبدت اهتمامًا كبيرًا بضم زيزو، وذلك بعد متابعتهم المستمرة لأدائه المميز مع نادي الزمالك والمنتخب الوطني.ومن المتوقع أن يعقد مسئولو نادي الزمالك اجتماعًا عاجلاً مع اللاعب "زيزو" فور عودته من معسكر المنتخب الأولمبي، وذلك لمناقشة العرض السعودي واتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبله.يواجه اللاعب المصري خيارين صعبين، إما القبول بالعرض السعودي والانتقال إلى الدوري السعودي المحترف، أو تمديد عقده مع نادي الزمالك والاستمرار في تمثيل القلعة البيضاء.استعدادات الزمالك لمواجهة طلائع الجيشعلى صعيد آخر، يستعد فريق الزمالك لمواجهة قوية أمام فريق طلائع الجيش في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.