صفة ملابس الإحرام للحج: بين بساطة وخشوع

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ملابس الإحرام

قالت دار الإفتاء المصرية، إن ملابس الإحرام للرجال عبارة عن: إزارٌ: وهو ثوب من قماش يلفُّه الحاج على وسطِه يغطي به المنطقة ما بين السُرَّة إلى ما تحت الركبتين، ورداءٌ: وهو ثوب يغطي ما فوق السرة إلى الكتفين، وارتداء نعل للقدمين يظهر منه الكعب وهو العظم البارز أعلى وجه القدم.

تعرف على صفة ملابس الإحرام للحج بالنسبة للرجال والنساء
وأضافت دار الإفتاء في فتوى لها، أن ملابس الإحرام للمرأة، أنه ترتدي المرأة الحاجَّةُ ملابسها المعتادة، الساترة لجميع جسدها من شعر رأسها حتى قدميها، ولا تكشف إلا وجهها وكفيها.

كما يجب أن تكون ملابسُها واسعةً لا تُبرِز تفاصيل الجسد أو تلفت النظر، والمستحب الأبيض، وإن أحرمت فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما فلا حرج.

ويستحب للحاج التزيُّن على الصورة المناسبة والمألوفة، ولا حرج شرعًا في تطييب البدن قبل لبس ملابس الإحرام، ولا يضرُّ بقاء الرائحة الطيبة في الثوب، والأولى أن يتطيَّب بطِيب لا تبقى مادته.

المصدر: elbalad

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