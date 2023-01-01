صراع نارى على حسم اللقب.. ترتيب الدوري الإنجليزي قبل جولتين من النهاية



الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي

اشتعلت المنافسة على التتويج بلقب النسخة الحالية من بطولة الدوري الإنجليزي بين فريقى أرسنال ومانشستر سيتي، مع تبقى جولتين على إسدال الستار على منافسات الموسم الحالي 2023-2024.



ترتيب الدوري الإنجليزي

ويحتل أرسنال المركز الأول فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة جمعها من الفوز في 26 مباراة والتعادل فى 5 وخسارة مثلها، وتسجيل 88 هدفًا وتلقي 28 هدفًا.



وواصل أرسنال انتصاراته في الدوري الإنجليزي بعد تغلبه على ضيفه فريق بورنموث، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، السبت، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ترتيب الدوري الإنجليزيويتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني خلف أرسنال بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة جمعها من الفوز فى 25 مباراة والتعادل في 7 وخسارة 3 مواجهات وتسجيل 87 هدفًا وتلقي 33، مع العلم أن السيتي خاض مباراة أقل من المدفعجية.وتغلب فريق مانشستر سيتي بسهولة على ضيفه وولفرهامبتون، بنتيجة 5-1، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإنجليزي.ترتيب الدوري الإنجليزييحتل ليفربول المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 78 نقطة جمعها من الفوز في 23 مباراة والتعادل فى 9 والخسارة في 4 لقاءات وتسجيل 81 هدفًا وتلقي 38 هدفًا.تغلب فريق ليفربول على نظيره فريق توتنهام بنتيجة 4-2، في المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب "أنفيلد"، ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.ترتيب الدوري الإنجليزي جاء كالتالى..