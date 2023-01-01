صدمة وغضب... هكذا واجه الأهلي رحيل عبد الله السعيد للزمالك عام 2018



عبدالله السعيد عبدالله السعيد



ظهر نجم الزمالك عبد الله السعيد فى برنامج الكورة مع الإعلامي إبراهيم فايق المذاع علي MBC Masr 2.



وقال عبدلله السعيد : تلقيت عرضا خليجيا بالدولار مقارب لعرض الزمالك وقت تواجدي في الأهلي .



وتابع : الزمالك وافق على شروطي لذلك وقعت لهم في 2018 ،وبعد التوقيع للزمالك ذهبت لمران الأهلي بشكل طبيعي .

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واستكمل : مضيت للزمالك قبل كأس العالم بكام شهر وكان الاتفاق الإعلان وقت معسكر المنتخب.و أضاف: أبلغت الأهلي بالتوقيع للزمالك في حضور حسام البدري ومحمود الخطيب رئيس الأهلي، والأهلي قالي (شوف مصلحتك) لذلك وقعت للزمالك.وتحدث عبدالله السعيد لاعب نادي الزمالك، عن انتقاله إلى النادي الزمالك في تصريحات عبر قناة "اون تايم سبورتس2"وقال عبدالله السعيد: "رأيت حب كبير من نادي الزمالك وجماهيره، وكنت أرغب في الانتقال للزمالك لمدة 3 سنوات ولكن لم يحدث نصيب مرتين كانوا مفاوضات مرة كان بسبب وقف القيد.و أستكمل :خطوة انتقالي لنادي الزمالك كانت بالعاطفة، وشعرت بأنني عدت للحياة بعدما انتقلت للزمالك، لأن إحساس اللعب لنادي جماهيري مختلف.