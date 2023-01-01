صدمة وغضب... هكذا واجه الأهلي رحيل عبد الله السعيد للزمالك عام 2018

واستكمل : مضيت للزمالك قبل كأس العالم بكام شهر وكان الاتفاق الإعلان وقت معسكر المنتخب.
ظهر نجم الزمالك عبد الله السعيد فى برنامج الكورة مع الإعلامي إبراهيم فايق المذاع علي MBC Masr 2.
وقال عبدلله السعيد : تلقيت عرضا خليجيا بالدولار مقارب لعرض الزمالك وقت تواجدي في الأهلي .
وتابع : الزمالك وافق على شروطي لذلك وقعت لهم في 2018 ،وبعد التوقيع للزمالك ذهبت لمران الأهلي بشكل طبيعي .
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