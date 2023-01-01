صدمة لعشاق سامسونج.. 3 هواتف Galaxy تصل إلى نهاية دعمها



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

في عالم تكنولوجيا الهاتف المحمول الديناميكي، تعد تحديثات البرامج أمرا ضروريا للحفاظ على أمان الهواتف الذكية وأدائها ووظائفها، حيث تعالج هذه التحديثات الثغرات الأمنية المكتشفة حديثا، كما أنها تعمل على تحسين الأداء، وغالبا ما تقدم ميزات جديدة.



ولطالما كانت سامسونج، الشركة الرائدة في سوق هواتف أندرويد، من المؤيدين للدعم البرامجي الشامل لهواتف Galaxy الذكية، ومع ذلك، قد تصل هذه الأجهزة إلى نهاية دعمها، وفقا لـ "gizchina"، فإن دعم التحديثات لا يدوم إلى أجل غير مسمى، فقد يأتي وقتا تصل النماذج الأقدم إلى نهاية المطاف أو بمعني أدق إلى نهاية عمرها الافتراضي (EOL) لتحديثات البرامج، مما يشير إلى حاجة المستخدمين إلى شراء هاتف جديد.



سامسونج توقف دعم البرامج لثلاثة طرز Galaxy من إنتاج عام 2020

في أواخر شهر يونيو 2024، أنهت سامسونج رسميا دعم تحديث البرامج لثلاثة طرازات من هواتف Galaxy الذكية، الت تم إطلاقها في عام 2020، والتي جاءت كالتالي:

قد يعجبك أيضا...

- هاتف سامسونج Galaxy A51 5G: كان هذا الطراز الذي تم إطلاقه في أبريل 2020، شائعا بسبب نسبة السعر إلى المواصفات الجذابة. ومع ذلك، مع توقف تحديثات البرامج، لن يتلقى بعد الآن تصحيحات الأمان أو تحسينات الأداء.- هاتف سامسونج Galaxy A41: تلقى هذا الجهاز الذي تم إطلاقه في مايو 2020، تحديثات أمنية حتى يونيو 2024 ولكنه لن يستفيد من التحديثات المستقبلية بعد الآن.- هاتف سامسونج Galaxy M01: لن يتلقى M01 الذي تم إطلاقه في يونيو 2020، تحديثات البرامج بعد الآن، مما قد يؤثر على أمانه وأدائه بمرور الوقت.أشياء يجب أن تضعها في اعتبارك إذا كان لديك هاتف Galaxy غير مدعومإذا كنت تستخدم أحد هذه النماذج، خاصة للأنشطة الحساسة للأمان مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، فمن المستحسن التفكير في الانتقال إلى جهاز أحدث مع دعم مستمر للبرامج، حيث تشمل الاعتبارات الرئيسية ما يلي:1. المخاطر الأمنية: سيؤدي عدم وجود تحديثات أمنية إلى تعريض جهازك للتهديدات السيبرانية المتطورة.2. تدهور الأداء: بدون التحديثات، قد يواجه جهازك تباطوا وانخفاضا في الاستجابة بمرور الوقت.3. الميزات الجديدة المفقودة: قد تفوتك الميزات والوظائف الجديدة المتاحة من خلال التحديثات المستقبلية.