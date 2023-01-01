صدمة! غسل الفاكهة لا يكفي.. إليك الطريقة الصحيحة للتخلص من المبيدات



غسل الفاكهة غسل الفاكهة

قدمت دراسة علمية أدلة جديدة أن غسل الفاكهة قبل الأكل لا يزيل العديد من المواد الكيميائية السامة المستخدمة في الزراعة.

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وتأتي الدراسة، التي نشرت في مجلة نانو ليترز التابعة للجمعية الكيميائية الأمريكية، وسط نقاش مستمر حول مدى تلوث الأغذية بالمبيدات الحشرية، والمخاطر الصحية المحتملة المرتبطة بنظام غذائي ثابت يتضمن بقايا مبيدات حشرية.قالت مؤسسة " تقارير المستهلك" إنها توصلت إلى أن 20% من 59 فئة مختلفة من الفواكه والخضروات تحمل بقايا مبيدات حشرية بمستويات تشكل "مخاطر كبيرة" على المستهلكين، استناداً إلى تحليل البيانات التي جمعتها وزارة الزراعة الأميركية.الهدف الرئيسي من هذه الدراسة الجديدة هو مشاركة التفاصيل الفنية لعملية طورها المؤلفون لتعزيز الكشف عن آثار المبيدات الحشرية في الأطعمة، لكن النتائج الأساسية حول عدم فعالية غسل الفاكهة مهمة للمستهلكين الذين قد يعتمدون على ممارسات سلامة الغذاء غير الكافية، كما قال المؤلفون.وتشير الدراسة إلى أن "عمليات تنظيف الفاكهة التقليدية لا تستطيع إزالة المبيدات الحشرية بالكامل".وعند استخدام هذه التقنية لفحص التفاحة، على سبيل المثال، قال الباحثون إن "نتائج التصوير تثبت أن المبيدات الحشرية تخترق طبقة القشرة وحتى طبقة اللب".وباستخدام التكنولوجيا التي طوروها، قال المؤلفون إنهم وجدوا أن تلوث المبيدات الحشرية انخفض عند إزالة قشر التفاح مع بعض طبقة اللب.الطريقة الصحيحة لإزالة المبيدات من الفواكهقال دونجدونج يي، أستاذ في كلية المواد والكيمياء في جامعة آنهوي الزراعية ومؤلف الدراسة: "تهدف هذه الدراسة، التي تقع ضمن نطاق واسع من سلامة الأغذية، إلى تقديم إرشادات صحية للمستهلكين، وبدلاً من تعزيز المخاوف غير المبررة، يفترض البحث أن التقشير يمكن أن يقضي بشكل فعال على جميع بقايا المبيدات الحشرية تقريبًا، على النقيض من ممارسة الغسل الموصى بها بشكل متكرر".وقال مايكل هانسن، العالم الكبير في منظمة تقارير المستهلكين، إن التقنية الجديدة قد تكون مفيدة للأكاديميين وعلماء الحكومة في فهم أفضل لثبات المبيدات الحشرية في الأغذية وكيفية حماية المستهلكين بشكل أفضل.قال هانسن: "هذا مفيد بالفعل لفهم كيفية انتقال هذه المبيدات الحشرية إلى الداخل. هذا دليل علمي إضافي على وجود مخاوف لا تظن أن الغسيل فقط سيساعدك".وقد تم توثيق المخاطر الصحية التي تشكلها المبيدات الحشرية في العديد من الدراسات، ولكن أغلب هذه الدراسات تتعلق بالتعرض المهني، وليس بالتعرض الغذائي.وتؤكد وزارة الزراعة الأميركية وإدارة الغذاء والدواء أن بقايا المبيدات الحشرية في الأطعمة لا تشكل عموماً مصدر قلق على الصحة إذا كانت تقع ضمن الحدود القانونية.وكانت كلتا الوكالتين تتعقبان مستويات بقايا المبيدات الحشرية في الأغذية منذ عقود من الزمن، وتقدمان نتائجهما سنويا.وفي أحدث تقرير لبرنامج بيانات المبيدات الحشرية التابع لوزارة الزراعة الأميركية ، قالت الوكالة إن 99% من الأطعمة التي تم اختبارها تحتوي على بقايا تقع ضمن الحدود القانونية وبالتالي فإنها "لا تشكل خطراً على صحة المستهلكين وهي آمنة".