صدمة جديدة لصرافي العملة.. الدولار يصل إلى أدنى مستوى له

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تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20-8-2024، في ختام تعاملات عدد من البنوك العاملة في مصر.

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وهبط سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو قرشين تقريبا بعد أن تراجع أول الأسبوع بنحو 9 قروش إضافية .وكان سعر الدولار هبط هبوطًا كبيرًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليعود بذلك إلى مستوياته الطبيعية.وقدم بنك الكويت الوطني أعلى سعر لصرف الدولار مسجلا 48.87 جنيه للشراء و48.79 جنيه للبيع.أسعار الدولار اليومسعر الدولار في البنك العربي الأفريقي سجّل 48.80 جنيه للشراء و48.90 جنيه للبيع.سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي سجّل 48.85 جنيه للشراء و48.95 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي سجل 48.80 جنيه للشراء و48.90 جنيه للبيع.سعر الدولار اليومسعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول سجل 48.82 جنيه للشراء و48.92 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية سجل 48.75 للشراء و48.85 جنيه للبيع.سعر الدولار أمام الجنيهسعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المتحد سجل 48.85 للشراء و48.95 جنيه للبيع.سعر الدولار وصل إلى 48.85 جنيه للشراء و48.95 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي.سعر الدولار اليوم بنك الإسكندرية سجل 48.80 جنيه للشراء و48.90 جنيه للبيع.سعر الدولار وصل إلى 48.87 جنيه للشراء و48.97 جنيه للبيع في بنك الكويت الوطني.سعر الدولار في البنك الأهلي المصريسعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري سجل 48.79 جنيه للشراء و48.89 جنيه للبيع.سعر الدولار وصل إلى 48.80 جنيه للشراء و48.90 جنيه للبيع في بنك HSBC.سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس سجل 48.85 جنيه للشراء و48.95 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك مصرسعر الدولار اليوم في بنك مصر سجل 48.79 جنيه للشراء و48.89 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في بنك البركة سجل 48.79 جنيه للشراء و48.89 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد سجل 48.79 جنيه للشراء و48.89 جنيه للبيع.سعر الدولار الآن في البنوكسعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي سجل 48.79 جنيه للشراء و48.89 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي سجل 48.80 جنيه للشراء و48.90 جنيه للبيع.