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صدق أو لا تصدق.. انتحار روبوت بكوريا الجنوبية بسبب خطأ ...

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

علق الدكتور أحمد جمعة رضوان، نائب رئيس جامعة النيل الأهلية للبحوث، على حادث انتحار أحد الروبوتات في كوريا الجنوبية بعد عمله من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 6 مساءً، قائلا: «ما حدث يرجع إلى خطأ في سنسور الاستشعار الخاص بالروبوت».

وأضاف «رضوان»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن كان هناك تضخيم إعلامي حول الأمر من أجل جذب عدد أكبر من القراء، مشيرا إلى أن المتابعين كانوا يتداولون الخبر كأحد أنواع المزحة محاولين ربط الحادث بالضغط الذي يعانيه البعض.

وتابع، الذكاء الاصطناعي له أنواع، منها النوع الضيق، أي يقوم الروبوت بأمر واحد فقط، وهذا لا يدعم أي خاصية AI، فضلا عن نوع روبوت يفكر مثل الإنسان، وحتى الآن لم نصل لهذا التطور .
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المصدر: اليوم السابع

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