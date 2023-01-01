صحف عالمية تتحدث عن جهود مصر للتهدئة فى غزة



عباس كامل عباس كامل

جهود كبرى بذلتها الدولة المصرية منذ بداية العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة من أجل تحقيق التهدئة والحفاظ على القضية من التصفية.



عدد من الصحف العالمية أشارت إلى أن الدور المحورى المصرى فى تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة منها صحيفة لوموند الفرنسية التي تحدثت عن استعادة مصر دور الوسيط الرئيسى بين إسرائيل وحماس.



أمّا وكالة بلومبرج أشارت إلى تودد جميع الأطراف إلى مصر باعتبارها محورية فى مصير لاجئى غزة، بينما شددت "فورين بوليسى" أنه لا يمكن للعالم أن يحل الحرببين إسرائيل وحماس بدون مصر، فيما أشارت "abc action news" إلى الدور الحاسم لمصر فى محادثات السلام بين إسرائيل وحماس.