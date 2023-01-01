

زيلينسكي زيلينسكي

كشف الصحفي البريطاني مايكل كلارك من صحيفة "تايمز" خطط وأهداف فلاديمير زيلينسكي من الهجوم على كورسك.

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وكتب كلارك: "من الواضح أن كييف مستعدة للتضحية بالجنود والمعدات القيمة من أجل إظهار نوع من المقاومة".وأضاف: "سيقول منتقدو زيلينسكي إن ذلك مجرد إهدار لحياة الجنود وتدمير للمعدات التي وجودها على الجبهات سيكون أكثر فائدة".وأشار الصحفي إلى الهجوم في مقاطعة كورسك لن يغير مسار المعارك.وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الجيش الروسي دمر 32 طائرة مسيرة أوكرانية في سماء مقاطعتي كورسك الحدودية وياروسلافل الواقعة شرق موسكو، خلال الليلة الماضية.وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا أمنيا حول الوضع في المقاطعة، وقال إن "نظام كييف نفذ عملا عدوانيا آخر واسع النطاق في مقاطعة كورسك، ويقصف بشكل عشوائي ويستهدف كل شيء، بما في ذلك المنشآت المدنية في المقاطعة".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم السبت أنها تصدت لتقدم القوات الأوكرانية وألحقت بها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.