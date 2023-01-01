صانع الروبوت| طالبة في المدرسة الثانوية تطوّر روبوتات كلاب إرشادية

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تتطلع طالبة المدرسة الثانوية سيلين ألارا أورنيك إلى المستقبل باستخدام التعلم الآلي ومنصة NVIDIA Jetson للذكاء الاصطناعي والروبوتات لإنشاء روبوتات كلاب إرشادية للأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر.

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يُعَد المشروع، المسمى IC4U، واحدًا من سبعة روبوتات أنشأتها أورنيك حتى الآن، بما في ذلك روبوت مساعد مدرسي يُدعى BB4All، والذي يمكنه المساعدة في منع التنمر من خلال الإشعارات في الوقت الفعلي وقدرات مراقبة الصحة.نبذة عن صانع الروبوتكانت أورنيك، وهي طالبة في المدرسة الثانوية من إسطنبول بتركيا، شغوفة دائمًا بتقاطع الذكاء الاصطناعي والصالح الاجتماعي والروبوتات. وهي مطورة روبوتات علمت نفسها بنفسها - في بناء IC4U، استخدمت مجموعة أدوات Jetson Developer كصندوق رمل للاستكشاف والتجريب.وهي عضو في AI4ALL، وهو برنامج غير ربحي يهدف إلى جعل الذكاء الاصطناعي أكثر تنوعًا وشاملاً، وأكاديمية نيويورك للعلوم. تتمتع أورنيك بحضور عالمي في مجال الروبوتات، وقد تم تكريمها في فعاليات جوائز الشباب الأوروبي وجوائز المرأة في التكنولوجيا العالمية. وقد احتلت المركز الأول في كأس إسطنبول للروبوتات في البوسفور 2021 والمركز الثالث في مسابقة OpenCV AI لعام 2023.مصدر إلهامهاجاء إلهام أورنيك لإنشاء IC4U من رحلة إلى فرنسا، حيث رأت كلبًا مرشدًا يساعد صاحبه. وكان كلبها الراحل، كورسان، أيضًا مصدر إلهام رئيسي.قالت أورنيك: "بدأت أفكر في أنه إذا فقد شخص ضعيف البصر كلبه، فلن يفقد صديقه المفضل فحسب، بل يفقد عينيه أيضًا".تم بناء المشروع لتقديم رفيق لضعاف البصر لا يحده الشيخوخة والصحة.مشروعها Jetsonاستخدمت أورنيك في البداية أجهزة استشعار بالموجات فوق الصوتية موجودة في عيون IC4U للكشف عن العوائق. ولكن بعد حضور قمة الذكاء الاصطناعي العالمية لعام 2021 كعضو في اللجنة، قررت تطوير تطبيقات ذكاء اصطناعي جديدة للكلب الآلي تمكنه من تقليد كلب حقيقي.لم تقدم أجهزة الاستشعار بالموجات فوق الصوتية سوى اكتشاف الأشياء من أمام IC4U مباشرةً، وأرادت أورنيك توسيع نطاق الاكتشاف ليشمل محيط الروبوت بالكامل.اقرأ أيضا| فيديو| الصين تستعرض جيشا من "الكلاب الروبوتية" القاتلةكان الحل هو استخدام أجهزة استشعار الصوت الموجودة في آذان الروبوت. يمكن لـ IC4U أن يتجه نحو الصوت ومعالجة المعلومات المرئية التي تم جمعها بواسطة كاميرا ZED 2i Wide-Angle 3D AI المتكاملة، والتي تلتقط مجموعة أوسع من البيانات المرئية وتساعد في اكتشاف معلومات مثل حجم وسرعة الجسم.قالت أورنيك: "لتشغيل كاميرا ZED 2i ومعالجة الصور عالية الجودة، استخدمت مجموعة تطوير NVIDIA Jetson Nano. لقد أعجبت كثيرًا بأداء كاميرا ZED 2i لدرجة أنني لم أرغب في تقييد استخدامها بمهمة التعرف على الأشياء البسيطة".بدأت تفكر في طرق أخرى يمكن أن تساعد بها IC4U الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. إن معالجة البيانات المحسنة التي يوفرها IC4U من أجهزة استشعار عالية الدقة، مدعومة بـ Jetson، تمكنه من اكتشاف أشياء المدينة مثل علامات التوقف وألوان إشارات المرور وفئة النقود الورقية.بالإضافة إلى ذلك، استخدمت Ornek Jetson Nano لإضافة ميزة التسوق إلى IC4U عبر كشط الويب من الموارد المتاحة للجمهور، بهدف توسيعها يومًا ما من خلال الشراكة مع متاجر البيع بالتجزئة عبر الإنترنت.العودة إلى المدرسةعلى المدى الطويل، تأمل Ornek في نشر IC4U للاستخدام في المدن والأماكن الذكية - مواصلة استكشافها لتطبيقات الذكاء الاصطناعي مع منصات الجيل التالي مثل Jetson Orin.هذا الخريف، ستبدأ دراسة علوم الكمبيوتر في جامعة كولومبيا البريطانية بمنحة دراسية كاملة، كمتلقية لجائزة Karen McKellin International Leader of Tomorrow Award. وهي تسعى جاهدة لتشجيع الشباب الآخرين، وخاصة الفتيات، على أن التكنولوجيا ممتعة.يمكن للطلاب والمعلمين الذين لديهم عنوان بريد إلكتروني صالح معتمد من جامعة أو متعلق بالتعليم التسجيل لشراء Jetson Orin Nano أو Jetson AGX Orin Developer Kit بسعر مخفض. يمكن للطلاب والمعلمين المقيمين في الولايات المتحدة زيارة Sparkfun للتسجيل للحصول على خصمهم يجب على المقيمين في البلدان الأخرى التحقق من أهليتهم (يُطلب تسجيل الدخول).تعرف على المزيد حول منصة NVIDIA Jetson ودورات وشهادات Jetson AI من NVIDIA Deep Learning Institute.الفئات: Inner Geek | Roboticsالعلامات: الذكاء الاصطناعي | معهد التعلم العميق | التعليم | NVIDIA Jetson | التأثير الاجتماعي