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صادر ضده 12 حكما قضائيا .. كواليس القبض على يحيى الكومي في فيلا زايد

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صورة الخبر: يحيى الكومي
يحيى الكومي

كشفت تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة عن كواليس القاء القبض على يحيى الكومي رئيس نادي الاسماعيلي الاسبق في فيلته بمدينة الشيخ زايد حيث تبين أن الكومي صادر ضده 12 حكما قضائيا في قضايا بينها شيكات بدون رصيد.

ويتخذ يحيى الكومي رئيس نادي الاسماعيلي الاسبق الاجراءات القانونية اللازمة عقب القاء القبض عليه بسبب هروبه من احكام قضائية صادرة ضده في عدة قضايا.

ومن المقرر أن يقوم يحيى الكومي بعمل معارضات على الاحكام الصادرة ضده لوقف التنفيذ.
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ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على يحيى الكومي رئيس نادي الاسماعيلي الاسبق لهروبه من عدة أحكام قضائية صدرت ضده حيث ضبطته مباحث تنفيذ الاحكام داخل منزله بمدينة الشيخ زايد.

وردت معلومات الى مباحث الجيزة بوجود يحيى الكومي داخل مسكنه "فيلا" بمدينة الشيخ زايد وأنه مطلوب للتنفيذ عليه في عدة احكام قضائية، تم اخطار اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة الذي وجه بسرعة الانتقال الى مكان تواجده واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

تحركت قوة أمنية من مباحث تنفيذ الأحكام وقسم شرطة الشيخ زايد ونجحت في القاء القبض على رئيس النادي الاسبق وبمواجهته بالاحكام الصادرة ضده أقر بها وتم اقتياده الى قسم الشرطة وتحرير محضر بالضبط.

المصدر: elbalad

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