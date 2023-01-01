شيفروليه سبارك مستعملة سعرها 300 ألف جنيه

ينتشر داخل سوق السيارات المصرى للمستعمل العديد من طرازات السيارات المستعملة التى يرغب في اقتنائها الكثير من المواطنين، وذلك لما يتواجد بها من مميزات تعمل على راحة قائد السيارة وركابها، بالإضافة إلى ان سوق السيارات المصرى يتواجد به الكثير من طرازات السيارات خصوصا بعد استقرار أسعار السيارات ومن ضمن السيارات المعروضة للبيع شيفروليه سبارك موديل 2012 .تمتلك سيارة شيفروليه سبارك موديل 2012 من الخارج تصميم أنيق وجذاب بفضل احتوائها على، اضاءة امامية، واضاءة خلفية، وبها مصابيح ضباب امامية، وبها شبكة امامية عريضة يتوسطها شعار شركة شيفروليه، وبها صداد امامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وتم تثبيت إشارات صغيرة على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها مساحات زجاج خلفية، وتم تثبيت شعار شركة شيفروليه على الحقيبة الخلفية للسيارة، وبها 4 جنوط للكاوتش .
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