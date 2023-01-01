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شيفروليه سبارك مستعملة سعرها 300 ألف جنيه

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صورة الخبر: شيفروليه سبارك مستعملة
شيفروليه سبارك مستعملة

ينتشر داخل سوق السيارات المصرى للمستعمل العديد من طرازات السيارات المستعملة التى يرغب في اقتنائها الكثير من المواطنين، وذلك لما يتواجد بها من مميزات تعمل على راحة قائد السيارة وركابها، بالإضافة إلى ان سوق السيارات المصرى يتواجد به الكثير من طرازات السيارات خصوصا بعد استقرار أسعار السيارات ومن ضمن السيارات المعروضة للبيع شيفروليه سبارك موديل 2012 .

تمتلك سيارة شيفروليه سبارك موديل 2012 من الخارج تصميم أنيق وجذاب بفضل احتوائها على، اضاءة امامية، واضاءة خلفية، وبها مصابيح ضباب امامية، وبها شبكة امامية عريضة يتوسطها شعار شركة شيفروليه، وبها صداد امامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وتم تثبيت إشارات صغيرة على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها مساحات زجاج خلفية، وتم تثبيت شعار شركة شيفروليه على الحقيبة الخلفية للسيارة، وبها 4 جنوط للكاوتش .

تمكنت سيارة شيفروليه سبارك موديل 2012 من قطع مسافة تصل إلى 123 ألف/كم، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وبها محرك سعة 1200 سي سي، وتعرض للبيع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .
تحتوي سيارة شيفروليه سبارك موديل 2012 علي الكثير من التكنولوجيات من ضمنها، تكيف، وبها مخارج تكيف أمامية، وراديو، وكاسيت، وبها نظام صوتى مكون 4 سماعات بالأبواب الداخلية، وبها أحزمة أمان، وبها اضاءة داخلية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها زجاج كهربائي، وبها حوامل أكواب، وبها درج تخزين أمامي، وبها عجلة قيادة قياسية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها مساحات تخزين بالأبواب الأمامية .

تتوافر سيارة شيفروليه سبارك موديل 2012 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة وقوة محركها .

المصدر: elbalad

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