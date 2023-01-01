شيفروليه ترافيرس 2025 تظهر لأول مرة



شيفروليه ترافيرس 2025 شيفروليه ترافيرس 2025

كشفت شركة شيفروليه عن طرازها الجديد شيفروليه ترافيرس موديل 2025، وتنتمي ترافيرس لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم جذاب وعصري .

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- مواصفات شيفروليه ترافيرس موديل 2025زودت سيارة شيفروليه ترافيرس موديل 2025 بالعديد من المميزات من ضمنها، زخارف كروم، وعجلات من الألومنيوم مقاس 22 بوصة مطلية باللون الأسود شديد اللمعان، وبها مقاعد جلدية، ومقاعد مهواة للسائق والراكب، وإضاءة محيطة، ونظام صوت Bose مكون من 10 مكبرات صوت، و يتميز الصف الثاني من المقاعد بإمكانية طيه بشكل مسطح بلمسة واحدة والصف الثالث القابل للطي كهربائيًا.وتعمل شيفروليه ترافيرس موديل 2025 بنظام الدفع الأمامي أو الدفع الرباعي، وبها معدات تعليق، وقطر عالية المستوى ، ويمكن عرض وصلة الجر، وتوجيه وصلة الجر، وغطاء وصلة الجر.- محرك شيفروليه ترافيرس موديل 2025تحصل سيارة شيفروليه ترافيرس موديل 2025 على قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2500 سي سي ، وتنتج قوة 315 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .والجدير بالذكر ان سيارة شيفروليه ترافيرس موديل 2025 تنافس العديد من الطرازات من ضمنها، سوبارو أسينت، وكيا تيلورايد .- تاريخ شركة شيفروليهشيفروليه‏ هي شركة أمريكية لصناعة السيارات و تأسست عام 1911 في مدينة ديترويت في ولاية ميتشيجان في الولايات المتحدة الأمريكية على يد لويس شيفروليه، وويليام ديورانت .وهي تعد النواة الأساسية لشركة جنرال موتورز الأمريكية التي تأسست فيما بعد وضمت شركة شيفروليه كأول شركة لجنرال موتورز من ضمن شركاتها التي ضمتها وأسستها فيما بعد، حيث تعتبر شيفروليه من الماركات الشعبية لدى شركتها الأم جنرال موتورز وذلك يرجع لأسعارها المنافسة والمتوسطة مقارنةً بغيرها من الماركات .وتنتج شيفروليه حالياً 18 طراز مختلف من أنواع المركبات داخل الولايات المتحدة حيث أن هناك بعض الطرازات معدة للسوق المحلية الأمريكية وللتصدير وهناك أيضاً طرازات تصنع بشعار شيفروليه في مصانع دايو الكورية وهولدن الأسترالية للسوق الخارجية، حيث أن شركة شيفروليه تنتج السيارات السيدان وسيارات النقل والشاحنات والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ومركبات الدفع الرباعي.