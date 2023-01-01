شيفروليه أفيو مُستعملة بـ 175 ألف جنيه

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سوق السيارات المصرية للمستعمل يضم باقة متنوعة من طرازات السيارات التي يبحث عنها المواطنون لتساعدهم علي التنقل والذهاب إلى أعمالهم بكل سهولة ، وذلك بفضل ما تحتوي عليه تلك السيارات من مميزات ، بالإضافة إلى أن سوق السيارات المستعملة يشهد خلال هذه الفترة إقبال من قبل المواطنين على شراء الإصدارات المستعملة بعد انخفاض أسعار السيارات.



- مواصفات شيفروليه أفيو موديل 2010 الخارجية :



تمتلك سيارة شيفروليه أفيو موديل 2010 العديد من المميزات من ضمنها، شبكة أمامية عريضة، وتم تثبيت شعار شركة شيفروليه أسفل الشبكة الامامية، وبها اضاءة امامية، واضاءة خلفية، ومصابيح ضباب أمامية، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض أبواب بنفس لون السيارة، وتم تثبيت 4 جرائد بنفس لون السيارة بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وتمتلك مساحات أمامية.

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- مواصفات شيفروليه أفيو موديل 2010 الداخلية:زودت سيارة شيفروليه أفيو موديل 2010 بالكثير من التكنولوجيات من ضمنها، تكيف، ومخارج تكييف أمامية، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعه تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإضاءة والمساحات الأمامية ، وبها راديو، وكاسيت، و نظام صوتي مكون من 4 سماعات، وبها درج تخزين أمامي، ومراه داخلية ، واضاءة داخلية للقراءة، وزجاج كهربائي، وبها مساحات تخزين بالأبواب الأمامية، ومقابض أبواب داخلية لسهولة فتح وغلق الأبواب من الداخل .- محرك شيفروليه أفيو موديل 2010 :تحصل سيارة شيفروليه أفيو موديل 2010 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 140 ألف/كم، وتباع باللون النبيتي ، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .- سعر شيفروليه أفيو موديل 2010 في سوق المستعمل المصري:تتوافر سيارة شيفروليه أفيو موديل 2010 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 175 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .