شيفرة الفراولة: اقتراب إطلاق الجيل الخامس من شات جي بي تي بقدرات رياضية متطورة

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كشفت تقارير حديثة عن تفاصيل جديدة تتعلق بمشروع "شيفرة الفراولة" السري لشركة OpenAI، والذي يُتوقع أن يكون الجيل الخامس من نموذج ChatGPT، ويبدو أن هذا الجيل الجديد يتفوق على النماذج السابقة بفضل تحسيناته الكبيرة، خاصة في مجالات الرياضيات والبرمجة.

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ووفقًا لمصادر مقربة من المشروع، فقد أوضح موقع "theinformation" أن إطلاق النسخة الجديدة قد يتم قبل نهاية هذا العام، مع إمكانية تقديمها لحلول رياضية أفضل مقارنة بالنماذج السابقة للذكاء الاصطناعي.كان هناك انتقادات حادة لأداء منصة ChatGPT في مجال الرياضيات، حيث ظهرت شكاوى متعددة عن أخطاء في حل المشكلات البسيطة، مما أثار تساؤلات حول دقة النموذج في هذا المجال، وقد نُسبت هذه الأخطاء إلى نقص المعلومات الرياضية في البيانات التي تم تدريب النموذج عليها سابقًا.بجانب التحسينات في الرياضيات، يُتوقع أن يقدم النموذج الجديد مجموعة واسعة من القدرات الإدراكية المتقدمة، بما في ذلك حل الألغاز المعقدة مثل لعبة "Connections" التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز.بدأت الشائعات حول المشروع بعد أن نشر الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، صورة للفراولة على حسابه في X بتاريخ 7 أغسطس، دون تقديم أي تفاصيل، مما أثار تكهنات واسعة حول المشروع الجديد.وبحسب التقارير، فقد تم عرض المشروع بالفعل على المسؤولين في الأمن الوطني، مما يزيد من أهمية المشروع، وهو ما يتماشى مع بيان الشركة بأنها ستقوم بإبلاغ الحكومة الأمريكية عن نماذج الذكاء الاصطناعي القادمة قبل إطلاقها.من المتوقع أن يتم الكشف عن المشروع بحلول سبتمبر أو أكتوبر، وقد يتم دمج نسخة مصغرة منه في ChatGPT 5، وإذا لم يتم دمجها، فقد تُستخدم لتحسين جودة بيانات التدريب للنموذج القادم للذكاء الاصطناعي، بهدف تقليل الأخطاء المعروفة بـ"الهلاوس".كما أصدرت OpenAI مؤخرًا نسخة محسنة من نموذج ChatGPT-4o، الذي يتميز بسرعة أكبر مقارنة بالنموذج السابق.