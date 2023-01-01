شيري تستعد لطرح "8L" أحدث أفراد عائلة "تيجو 8"

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في شهر مايو الماضي، أعلنت "شيري Chery" أنها تستعد لطرح أحدث عضو في عائلة الكروس أوفر SUV متوسطة الحجم "تيجو 8" ذات الـ7 مقاعد، فبعد أن تم تقديم "تيجو 8 بلس" في عام 2020 و"تيجو 8 برو" في عام 2022، تستعد الصانعة الصينية لطرح "تيجو 8 L" التي تأتي بحجم أكبر من ذي قبل وتحتل مكانة تتوسط "تيجو 8" و"تيجو 9".



التصميم الخارجي



في الواجهة، تتمتع شيري "تيجو 8 L" بشبكة أكبر من الموديل السابق بتصميم مصفوفة من المثلثات الصغيرة يحيط بها إطار من الكروم الفضي، ومن الجوانب تتميز السيارة بمقابض أبواب مخفية وحواف منحنية تظهر بالدعامة D إلى جانب عجلات سوداء مقاس 18 أو 19 أو 20 بوصة بحسب الفئة وفتحة سقف.

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وبخصوص الحجم، تبلغ أبعاد السيارة الجديدة: 4,795 مم طول، 1,930 مم عرض، 1.729 مم ارتفاع، فيما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,770 مم، وبذلك فهي أطول وأعرض من الموديلات السابقة "تيجو 8" و"8 برو" و"8 بلس"، كما أنها متاحة بتشكيل 5 و7 مقاعد.أما عن الجزء الخلفي، تتميز "تيجو 8 L" بمصابيح خلفية LED تتصل بشريط إضاءة يمتد بعرض باب الشنطة يحيط بحرف "شيري" باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى نظام عادم ثنائي، مما يمنح السيارة طابعا رياضيا أكثر.منظومة القوةتعتمد "تيجو 8L" على محرك بسعة 2 لتر يتصل بشاحن تيربو قادرا على توليد قوة 251 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 390 نيوتن متر، وستوفر شيري سيارتها الجديدة بأنظمة الدفع الثنائي والرباعي للعجلات مع استهلاك وقود يبلغ 7.8 لتر/100 كيلومتر و8.5 لتر/100 كيلومتر على التوالي.لم تفصح الشركة عن المواصفات التفصيلية للمقصورة الداخلية ولكن من المتوقع الكشف عن المزيد من التفاصيل خلال الفترة المقبل قبل الإطلاق الرسمي للسيارة الجديدة المتوقع خلال الفترة من شهر أغسطس إلى سبتمبر من العام الجاري.