

شيرين لمعجبة طلبت منها غناء "مشربتش من نيلها": "هيجيلك بلهارسيا" شيرين لمعجبة طلبت منها غناء "مشربتش من نيلها": "هيجيلك بلهارسيا"

تداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، فيديو للمطربة شيرين عبدالوهاب، تسخر فيه من النيل في حفلة لها بلبنان.



وردت شيرين في الفيديو المتدوال على فتاة طلبت منها أن تغني "مشربتش من نيلها" لترد عليها شيرين "هيجيلك بلهارسيا" متابعة: "إشربي إيفان أحسن".



وتسببت سخرية شيرين من النيل، في موجة غضب عارمة على شبكات التواصل الاجتماعي، وطالب الآلاف باعتذار شيرين الرسمي عن هذه الإساءة التي وجهتها لرمز بلدها.