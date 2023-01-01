شوبير يكشف : هذا سبب تعادل الأهلي أمام مازيمبي بدوري أبطال أفريقيا

كشف الإعلامي أحمد شوبير أسباب تعادل الأهلي مع مازيمبي في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث أشاد بأداء الفريق وتكتيكات المدرب كولر.
وأوضح شوبير، في تصريحات إذاعية، أن الأهلي قدم أداءً جيدًا وذلك بسبب تشكيلة اللاعبين التي اختارها المدرب والتي كانت متوازنة ولا تحتوي على تجارب غير مجربة.
كما أشاد بالجرأة التكتيكية لكولر في تغييراته خلال المباراة، وتقديره لأهمية التغييرات في الشوط الثاني.
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