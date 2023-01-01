شوبير : هذه هي عقبات في طريق تجديد علي معلول للنادي الأهلي

قبل تجديد عقده، يواجه علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ثلاثة عقبات تعترض طريق إدارة النادي الأهلي، والتي من المقرر أن ينتهي عقده مع نهاية الموسم الكروي الحالي 2023-2024، وهو ما دفع النادي لتحديد موقفه.
وفي تصريحات للإعلامي أحمد شوبير عبر راديو أون سبورت إف إم، أشار إلى أن الأهلي يرغب في تجديد عقد علي معلول، وأن اللاعب لا يمانع في البقاء، ولكن هناك عقبات تحول دون تحقيق ذلك.
أولاً، يأتي الأمر بخصوص المبلغ المالي الكبير الذي يطلبه اللاعب من النادي الأهلي، حيث يرفض معلول خفض راتبه.
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