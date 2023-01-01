شواطئ في الإسكندرية ترفع لافتة كامل العدد



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

شهدت معظم شواطئ الإسكندرية، البالغ عددها 52 شاطئًا، تمتد من أبوقير شرقًا وحتى أبوتلات غربًا، زحامًا كبيرًا من المصطافين، والرواد من الأقاليم المجاورة برحلات اليوم الواحد.

ورفعت 8 شواطئ في الإسكندرية، ظهر اليوم الجمعة، لافتة كامل العدد، وذلك بعد تحقيقها نشعب إشغالات وصلت لـ 100%، وهي «بحري المميز، إسكندر، ميرامار الأوسط، البيطاش المميز، المندرة العام، وانلي المميز، بليس 1، بليس 2».

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أن باقي الشواطئ مازالت نسب اشغالها تسمح باستقبال الرواد، منوهة أنه يمكن متابعة نسب الإشغال الخاصة بكل شاطئ توفيرًا للوقت على موقع الادارة المركزية للسياحة والمصايف.

وساهمت الموجة الحارة التي تتعرض لها الاسكندرية، في أقبال المواطنين على الخروج لقضاء اجازة ال «ويك اند» ورفع شواطئ سيدي بشر التي اكتمل بها حاجز الأمواج الرايات الخضراء، بينما جرى رفع الرايات الصفراء على باقي شواطئ القطاع الشرقي والقطاع الغربي والعجمي.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أصدرت إنذار بحري بشأن اضطراب حركة البحر المتوسط، بدءًا من اليوم الجمعة، وارتفاع الأمواج 3 أمتار ونصف المتر فوق سطح البحر، مناشدة المصطافين توخى الحذر حفاظًا على سلامة الجميع.