شهية ومختلفة.. طريقة عمل الكفتة بالزبادي

الكفتة بالزبادي
تعتبر طريقة عمل الكفتة بالزبادي، من وصفات المطبخ العربي الشهية والمفيدة، والتي يمكن تحضيرها بخطوات سريعة وسهلة في المنزل، وسوف تنال إعجاب الأطفال والكبار.
وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل الكفتة بالزبادي، وهي من الاكلات العربية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 3 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..
مقادير طريقة عمل الكفتة بالزبادي :
كوب زبادي
كوب ماء
2 ملعقة صغيرة نشاء
بيضة
فص ثوم
ملعقة كبيرة نعناع يابس
ملح حسب الرغبة
مقادير كرات اللحم :
150 ج لحمة مفرومة
½ حبة بصل
فص ثوم
2 ملعقة كبيرة كعك مطحون
½ ملعقة صغيرة فلفل حار
¼ ملعقة صغيرة بهار أسود
½ ملعقة صغيرة كزبرة يابسة
طريقة عمل الكفتة بالزبادي :
_ نضع اللحم المفروم في صحن. ونتبله بكل مقادير تحضير اللحم التي لديكِ، ونقوم بالخلط.
_ نشكّل كرات من الخليط ونضعها بصينية مبطنة بورق الزبدة.
_ ندخل الصينية الفرن لمدة 20 دقيقة.
في وعاء على النار ونضع الزبادي.
_ نذيب النشاء في الماء، ثم نضيفهم بالوعاء، ويضاف البيض ونقوم بالتقليب.
_ يضاف الثوم والملح ونعيد الخلط، ويضاف النعناع اليابس والكفتة ونقومي بالتقليب، ثم تقدم الكفتة بالزبادي ساخنة.
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