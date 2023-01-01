شهية ومختلفة.. طريقة عمل الكفتة بالزبادي



الكفتة بالزبادي الكفتة بالزبادي

تعتبر طريقة عمل الكفتة بالزبادي، من وصفات المطبخ العربي الشهية والمفيدة، والتي يمكن تحضيرها بخطوات سريعة وسهلة في المنزل، وسوف تنال إعجاب الأطفال والكبار.



وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل الكفتة بالزبادي، وهي من الاكلات العربية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 3 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..





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مقادير طريقة عمل الكفتة بالزبادي :كوب زباديكوب ماء2 ملعقة صغيرة نشاءبيضةفص ثومملعقة كبيرة نعناع يابسملح حسب الرغبةمقادير كرات اللحم :150 ج لحمة مفرومة½ حبة بصلفص ثوم2 ملعقة كبيرة كعك مطحون½ ملعقة صغيرة فلفل حار¼ ملعقة صغيرة بهار أسود½ ملعقة صغيرة كزبرة يابسةطريقة عمل الكفتة بالزبادي :_ نضع اللحم المفروم في صحن. ونتبله بكل مقادير تحضير اللحم التي لديكِ، ونقوم بالخلط._ نشكّل كرات من الخليط ونضعها بصينية مبطنة بورق الزبدة._ ندخل الصينية الفرن لمدة 20 دقيقة.في وعاء على النار ونضع الزبادي._ نذيب النشاء في الماء، ثم نضيفهم بالوعاء، ويضاف البيض ونقوم بالتقليب._ يضاف الثوم والملح ونعيد الخلط، ويضاف النعناع اليابس والكفتة ونقومي بالتقليب، ثم تقدم الكفتة بالزبادي ساخنة.