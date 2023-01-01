شهية وسهلة.. الفتوش بدبس الرمان: نكهة لبنانية أصيلة في طبق واحد



سلطة فتوش بدبس الرمان سلطة فتوش بدبس الرمان



تعتبر طريقة عمل سلطة فتوش بدبس الرمان، من وصفات المطبخ الشامي، وهي من المقبلات الشائعة في المطابخ العربية.

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ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، وسوف تنال إعجاب الأطفال والكبار.وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل سلطة قتوش بدبس الرمان، وهي من الوصفات اللبنانية، ويمكن تحضيرها في المنزل في نصف ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 3 أشخاص.وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..طريقة عمل سلطة فتوش بدبس الرمانطريقة عمل سلطة فتوش بدبس الرمانمقادير طريقة عمل سلطة فتوش بدبس الرمان :1 رأس خس مفروم بشكل خشن1 بصل مقطع شرائح رقيقة2 خيار مقطع قطع متوسطة1 باقة جرجير مقطعة2 حبة طماطم، مقطعة قطع متوسطة2 رأس فجل، مقطعة شرائح رقيقة1 فليفلة حلوة، مقطعة قطع متوسطة1 ملعقة صغيرة ملح2 كوب خبز محمص1 رشّة سماقللصوص :2 ملعقة كبيرة خل عنب أحمر2 ملعقة كبيرة عصير ليمون3 ملعقة كبيرة دبس رمان6 ملعقة كبيرة زيت زيتونطريقة عمل سلطة فتوش بدبس الرمان :لتحضير الصوص، نخلط في وعاء كل من: خل العنب الأحمر، عصير الليمون، دبس الرمان، زيت الزيتون، ثم نتركه جانبًا._ نخلط في وعاء التقديم كل من: الخس، البصل، الخيار، الجرجير، الطماطم، الفجل، الفليفلة الحلوة._ نتبل خليط الخضار بالملح حسب رغبتك._ نوزع على الوجه الخبز المحمص ونرش من السماق.ثم نوزع الصوص على الوجه، ونقدّم سلطة فتوش بدبس الرمان.