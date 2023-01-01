شهية وسهلة.. الفتوش بدبس الرمان: نكهة لبنانية أصيلة في طبق واحد

سلطة فتوش بدبس الرمان
تعتبر طريقة عمل سلطة فتوش بدبس الرمان، من وصفات المطبخ الشامي، وهي من المقبلات الشائعة في المطابخ العربية.
ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، وسوف تنال إعجاب الأطفال والكبار.
وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل سلطة قتوش بدبس الرمان، وهي من الوصفات اللبنانية، ويمكن تحضيرها في المنزل في نصف ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 3 أشخاص.
وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..
طريقة عمل سلطة فتوش بدبس الرمان
طريقة عمل سلطة فتوش بدبس الرمان
مقادير طريقة عمل سلطة فتوش بدبس الرمان :
1 رأس خس مفروم بشكل خشن
1 بصل مقطع شرائح رقيقة
2 خيار مقطع قطع متوسطة
1 باقة جرجير مقطعة
2 حبة طماطم، مقطعة قطع متوسطة
2 رأس فجل، مقطعة شرائح رقيقة
1 فليفلة حلوة، مقطعة قطع متوسطة
1 ملعقة صغيرة ملح
2 كوب خبز محمص
1 رشّة سماق
للصوص :
2 ملعقة كبيرة خل عنب أحمر
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
3 ملعقة كبيرة دبس رمان
6 ملعقة كبيرة زيت زيتون
طريقة عمل سلطة فتوش بدبس الرمان :
لتحضير الصوص، نخلط في وعاء كل من: خل العنب الأحمر، عصير الليمون، دبس الرمان، زيت الزيتون، ثم نتركه جانبًا.
_ نخلط في وعاء التقديم كل من: الخس، البصل، الخيار، الجرجير، الطماطم، الفجل، الفليفلة الحلوة.
_ نتبل خليط الخضار بالملح حسب رغبتك.
_ نوزع على الوجه الخبز المحمص ونرش من السماق.
ثم نوزع الصوص على الوجه، ونقدّم سلطة فتوش بدبس الرمان.
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