شريف مدكور يرد على سبب عدم زواجه حتى الآن

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شريف مدكور يرد على سبب عدم زواجه حتى الآن

قال مقدم البرامج شريف مدكور، إنه ذهب إلى طبيب نفسى ليعرف سبب وجود أشخاص كثيرون يحبونه وأشخاص آخرون يكرهونه، موضحاً أن بعض الرجال يتابعونه ويريدون أن يفعلوا ما يقوم به ولكن لا يستطيعون لأن المجتمع وضعهم فى قالب لا يستطيعون أن يعبرون به عن شخصيتهم أو "يدلعوا الستات" كما هو يفعل، فيكرهوه.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "أنا وأنا"، مع سمر يسرى، على فضائية ON E :"أنا بحب الكلام الحلو للستات وبحب أدلعها والرجالة فى مصر مابتعرفش تدلع الست".

وحول السبب في عدم زواجه قال شريف مدكور: هذا أمر يخصني. وأتمنى أن يكون لدي بيت وعائلة، وعمري 45 سنة، ولدي خطط فى حياتي فى بعض الأشياء، ويمكن أن أتزوج بعد أن يصل عمري إلى 50 سنة، لكنني لا أريد أن أنجب.

وتابع شريف مدكور: "ممكن أتزوج مطلقة ولديها أبناء كبار وأكون صديقا لهم".

المصدر: في الفن

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