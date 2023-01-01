شروط وضوابط تحويل الطلاب بين المدارس لعام 2024-2025

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صورة الخبر: وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الضوابط الأساسية لتحويلات الطلاب بين المدارس.

ووفقا للوزارة، فإن التحويلات بين المدارس تبدأ في 1 يوليو 2024 حتى 15 أغسطس، إذ تضمنت الآتي:

- 6 استمارات تحويل تأخذ موافقة المدرستين.

- 2 صورة بطاقة تحقيق الشخصية للأب والتأكد منها.

- توكيل خاص من الأب لأي شخص بنقل الأبناء موثق من الشهر العقاري + صورة منه.

- قرار ولاية تعليمية للأم على أبنائها أو توكيل للأم من الأب + صورة منهما.

- إقرار تحويل على القائم بالتحويل + صورة منه.
- تقوم المدرسة المحول إليها الطالب بتجميع طلبات التحويل وعمل كشف مجمع بها من أصل وصورة وإرسال إلى الإدارة لاعتمادها من لجنة التحويلات ثم استلامها فيما بعد.

- يرفق مع كل طلب تحويل صورة من استمارة التحويل، وصورة بطاقة تحقيق الشخصية للأب، أو صورة من التوكيل الخاص، أو من قرار الولاية التعليمية للقائمين بالتحويل وصورة من إقرار التحويل.

ووفقا للوزارة، فإن القائم بالتحويل الأب فقط أو توكيل خاص منه لأي شخص بنقل الأبناء موثق من الشهر العقاري أو الأم التي لديها قرار ولاية تعليمية على أبنائها أو معها توكيل من الأب.

المصدر: masrawy

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