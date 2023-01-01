شروط التقدم للحصول على منح دراسية بجامعات اليابان



منح دراسية بجامعات اليابان منح دراسية بجامعات اليابان

يواصل قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالى، فتح باب التقدم للإعلان العاشر ضمن المبادرة المصرية اليابانية EJEP للعام 2024/2025 لطلاب المرحلة الجامعية بالنظام التنافسى للحصول على منح دراسية لقضاء فصل دراسى أو عام دراسى كامل.



ويتضمن الإعلان؛ الدراسة باليابان لمدة فصل دراسى واحد أو عام أكاديمي للمرحلة الجامعية الأولى وفيما يلى قائمة الشروط الكاملة للحصول على المنح الدراسية:



1- ألا يزيد العمر عن 22 عاما فى تاريخ بداية الإعلان

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2- أن يكون المتقدم مقيدُا بجامعة حكومية أو أهلية3- أن يكون المتقدم حاصلًا على GPA 3.2 أو تقدير جيد جدًا فى السنوات الدراسية السابقة لكل عام على حدة.4- أن يكون المتقدم قضى العام الدراسى الأول على الأقل بالجامعة5- توضيح الدرجة أو النسبة عن كل عام دراسى فى بيان التقديرات6- يشترط كذلك الحصول على مستوى لغوى فى اللغة الإنجليزية 5.5 إيلتس أو 59 فى اختبار ال IBT الدولى فيما عدا أقسام اللغة اليابانية7- كما يشترط حصول الطالب المتقدم منها على مستوى N38- قبول الطالب يكون وفقًا لموافقة كلا الجامعتين المصرية واليابانية9- موافقة الجامعة المصرية على معادلة المواد الدراسية التى سيتم دراستها بالخارج10 - لا يجوز للطالب تغيير الجامعة اليابانية المتقدم عليها إلا بموافقة الإدارة المركزية للبعثات والمكتب الثقافى بطوكيووأفاد الموقع أن التقديم إلكترونيا من خلال موقع الإدارة المركزية للبعثات، وذلك اعتبارًا من 23 أبريل وحتى 23 مايو 2024، وعلى الراغبين فى التقدم إرفاق جميع المستندات المطلوبة على الموقع، على أن يكون تسليم الملف الورقى للمقبولين بعد إعلان النتيجة شاملُا كافة أصول المستندات التى تم إرفاقها إلكترونيُا.وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد على متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لبرنامج "عقول المستقبل"، والتى تهدف للاستثمار فى عقول شباب الوطن وبناء جيل واعى مثقف من الشباب المصرى ممن لديه القدرات والمهارات للمساهمة فى بناء الجمهورية الجديدة، وفى هذا الإطار أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات عن فتح باب التقدم للإعلان العاشر ضمن المبادرة المصرية اليابانية EJEP للعام 2024/2025 لطلاب المرحلة الجامعية بالنظام التنافسى للحصول على منح دراسية لقضاء فصل دراسى أو عام دراسى كامل.