شروط الالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض ببنى سويف بعد الإعدادية لعام 2024



الثانوية الفنية للتمريض الثانوية الفنية للتمريض

أعلنت إدارة التدريب والمدارس بديوان عام مديرية الصحة والسكان بني سويف عن فتح باب قبول دفعه جديدة من الحاصلين علي شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها )بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض ببني سويف للعام الدراسي 2024/2025م .



وينشر اليوم السابع شروط التقدم



-أن يكون المتقدم مصري / مصرية الجنسية وحسن السير والسلوك

قد يعجبك أيضا...

-أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على الشهادة الإعدادية على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري "على حدة" حِرصاً على مبدأ التوطين ولا يتم قبول طلبة من خارج المحافظة.- الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها في ذات عام التقدم مع دراسة اللغة الانجليزية (لغة أولي أو ثانية)ـ توريد مبلغ 200 جنيها لصالح صندوق المدارس.- يلتزم الطالب/ الطالبة المتقدم لمدارس التمريض بعمل إقرار مصدق من ولي الأمر بالآتي: -ـ التفرغ الكامل للدراسةـ ألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج خلال فترة الدراسة.ـ في حالة عدم مطابقة الأوراق المقدمه أو عدم صحة البيانات المسجلة بملف التقدم فإن ذلك بمثابة تنازل على التقدم في الترشيح بمدارس التمريض- الالتزام بمواعيد التقدم بملفات الإلتحاق بمدارس التمريض وعدم قبول أي ملفات بعد إنتهاء موعد التقدم.ـ الالتزام بمواعيد إختبارات (كشف الهيئة - إختبار القدرات – الكشف الطبي) والمعلن عنها بكل مدرسة على حده وعدم قبول أي طالب في حالة عدم إلتزامه بالموعد المحدد للكشف.وحسب بيان لمديرية الصحة ببنى سويف ، يتم تسليم ملفات التقدم بمقرات مدارس التمريض في الفترة من يوم السبت 22/6/2024 و حتى يوم الخميس 11/7/2024م طبقاً للشرائح الأتية:--من مجموع 280 درجة الي مجموع 250 درجة من السبت 22/6 حتى الخميس 4/7/2024م-المجموع أقل من 250 درجة من السبت 6/7 حتى الخميس 11/7/2024م-سيتم غلق باب القبول فور إستكمال الأعداد المحددة لكل مدرسة وذلك طبقاً للمجاميع الأعلى.ـ يشمل أوراق التقدم (حافظة أوراق بلاستيكية – عدد 2 صورة شهادة ميلاد كمبيوتر – صورة استمارة الشهادة الإعدادية – عدد 2 صورة شخصية – صورة بطاقة ولي الأمر- صورة إيصال التوريد)ـ يتم الإعلان عن نتيجة المرشحين لكشف الهيئة يوم الإثنين الموافق 22/7/2024مـ عدم نقل" الطالب / الطالبة "من مدرسة إلى أخرى أثناء فترة الدراسةـ يعتبر الطالب / الطالبة مقبولاً إلا بعد الإنتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة، في هذه الحالة يٌكلف بتقديم الأوراق الأصلية خلال إسبوع من تاريخ إعلان نتيجة المقبولين بمدارس التمريض.ـ بالنسبة للطلبة الذين لم يتم قبولهم فإنه لا يحق لهم سحب ملفات التقدم.