شروط الالتحاق بأقسام كلية الألسن بجامعة عين شمس للعام الجامعى 2024-2025



كلية الألسن بجامعة عين شمس كلية الألسن بجامعة عين شمس



كشفت كلية الألسن بـ جامعة عين شمس شروط الالتحاق بالأقسام المختلفة للكلية للعام الجامعى 2024- 2025 ، كما يلى:

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وينشر "اليوم السابع" تفاصيل شروط الالتحاق بالأقسام ، كما يلى:-- قسم اللغة العربية:للطلاب الراغبين في الالتحاق بالقسم دون شرط ووفقا للأعداد التى يقرر القسم قبولها-- قسم اللغة الإنجليزية:الطلاب الحاصلون على أعلى الدرجات في اللغة الأجنبية الأولى الإنجليزية وفي حالة تساوى الدرجات تكون المفاضلة للمجموع الأعلى من مجموع الدرجات الكلى وذلك وفقا للأعداد التي يقرر القسم قبولها.-- قسم اللغة الفرنسية:أن يكون الطالب خريج إحدى المدارس الفرنسية وتكون اللغة الفرنسية هي اللغة الأجنبية الأولى له-- قسم اللغة الإيطالية:الطلاب الدارسون للغة الأجنبية الثانية الإيطالية والطلاب الدارسون للغة الثانية (الفرنسية) الحاصلين فيها على أعلى الدرجات وفي حالة تساوى الدرجات تكون المفاضلة للمجموع الأعلى من مجموع الدرجات الكلى وفقا للأعداد التي يقرر القسم قبولها.-- قسم اللغة الإسبانية:الطلاب الدارسون للغة الأجنبية الثانية الإسبانية والطلاب الدارسون للغة الأجنبية الثانية (الفرنسية) والحاصلون فيها على أعلى الدرجات وفي حالة تساوى الدرجات تكون المفاضلة للمجموع الأعلى من مجموع الدرجات وفقا للأعداد التي يقرر القسم قبولها.-- قسم اللغة الألمانية:الطلاب الدارسون للغة الأجنبية الأولى الألمانية والطلاب الدارسون للغة الأجنبية الثانية (الألمانية) وفى حالة تساوى الدرجات تكون المفاضلة للمجموع الأعلى من مجموع الدرجات الكلى وفقا للأعداد التي يقرر القسم قبولها.--قسم اللغة الروسية:الطلاب الحاصلون على أعلى الدرجات في اللغة الاجنبية الأولى (الإنجليزية) في حالة تساوى الدرجات تكون المفاضلة للمجموع الأعلى من مجموع الدرجات الكلى وفقاً للاعداد التي يقرر قبولها القسم.-- قسم اللغة التشيكية:الطلاب الحاصلون على أعلى الدرجات في اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية) في حالة تساوى الدرجات تكون المفاضلة للمجموع الأعلى من مجموع الدرجات الكلى وفقاً للأعداد التى يقرر قبولها القسم.-- قسم اللغة الصينية:الطلاب الحاصلون على أعلى الدرجات في اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية) في حالة تساوى الدرجات تكون المفاضلة للمجموع الأعلى من مجموع الدرجات الكلى وفقا للأعداد التى يقرر القسم قبولها.-- قسم اللغات الأفريقية "شعبة اللغة السواحيلية":الطلاب الحاصلون على أعلى الدرجات في اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية) فى حالة تساوى الدرجات تكون المفاضلة للمجموع الأعلى من مجموع الدرجات الكلى وفقا للأعداد التي يقرر القسم قبولها.-- قسم اللغة الشرقية الإسلامية ( التركية - الفارسية):الطلاب الحاصلون على أعلى الدرجات في اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية) في حالة تساوى الدرجات تكون المفاضلة للمجموع الأعلى من مجموع الدرجات الكلى وفقاً للأعداد التى يقرر قبولها القسم.--قسم اللغة العبرية:الطلاب الحاصلون على أعلى الدرجات في اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية) وفقاً للأعداد التى يقرر قبولها القسم.-- قسم اللغة اليابانية:الطلاب الحاصلون على أعلى الدرجات في اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية) وفقا للأعداد التي يقرر القسم قبولها وفي حالة تساوى مجموع الدرجات في اللغة الإنجليزية تكون المفاضلة للمجموع الأعلى من مجموع الدرجات الكلى.--قسم اللغة الكورية:الطلاب الحاصلون على أعلى الدرجات في اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية) وفقا للأعداد التي يقرر القسم قبولها وفي حالة تساوى مجموع الدرجات فى اللغة الإنجليزية تكون المفاضلة للمجموع الأعلى من مجموع الدرجات الكلى.-- قسم اللغة البرتغالية:أن يكون الطالب من دارسي اللغة الفرنسية أو الإسبانية أو الإيطالية كلغة ثانية في مرحلة الثانوية العامة وأن يكون حاصلاً على 40 درجة في اللغة الثانية مع المفاضلة بالمجموع الكلى في الثانوية العامة.وأكدت كلية الألسن بجامعة عين شمس، أنه بالنسبة للغة الأجنبية الثانية، لا يجوز للطالب تغيير اللغة الأجنبية الثانية بعد مرور شمرين من بداية الدراسة، ويختار طلاب قسم اللغات الشرقية تركي وفارسى لغة أوروبية (إنجليزي - فرنسي - إيطالي - إسباني - ألماني - روسي - تشيكي ( لدراستها كلغة أجنبية ثانية).كما يختار طلاب قسم اللغة العربية إحدى اللغات الأوروبية (إنجليزي - فرنسي - إيطالي - إسباني - ألماني - روسي - تشيكى) لدراستها كلغة أجنبية ثانية.بالنسبة للغة الأجنبية الثانية يترك للطالب حرية الاختيار للغة الثانية عدا قسم اللغات الشرقية الإسلامية تركى وفارسي لا بد من اختيار لغة ثانية أوروبية مثل (إنجليزي - فرنسي - إيطالي - إسباني - ألماني - روسي - تشيكي)، وفي حالة تعثر الطالب في دراسة اللغة الأجنبية الثانية مسموح له بتغييرها خلال شهرين فقط من بداية الدراسة.