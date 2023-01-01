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شركة Tesla تخسر 100 مليار دولار في يوم واحد | تفاصيل

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صورة الخبر: Tesla
Tesla

تعرضت شركة السيارات الكهربائية تسلا التي يملكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لـ خسائر فادحة, وذلك بعدما هبط سهم الشركة بـ نسبة 12% أمس، وفقاً لما كشفته المؤشرات الأمريكية .

- سبب خسارة تسلا لـ 100 مليار دولار :
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كشفت شركة تسلا المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية عن هبوط أسهمها بنسبة تصل إلى 12 % ، حيث سجل سهم تسلا أكبر خسارة يومية منذ 4 سنوات لتفقد الشركة 97 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد .


وجاءت هذه الخسائر بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية عن أدنى هامش ربح لها منذ أكثر من 5 سنوات، وبلغت ربحية السهم بالربع الثاني 52 سنتاً للسهم مقابل توقعات 62 سنتاً للسهم، وبلغت الإيرادات 25.5 مليار دولار لتتجاوز التوقعات البالغة 24.8 مليار دولار.

- في ذلك السياق :
شركة تسلا تقع في كاليفورنيا وهي متخصصة في صناعة السيارات الكهربائية والمكونات الكهربائية الخاصة بالقطارات الكهربائية، و هي شركة عامة يتم تداول أسهمها في بورصة ناسداك بشعار TESLA، وقد حازت أرباح بعد 10 سنوات في الربع الأول من عام 2013.

وتم جذب الانتباه لشركة تسلا بسبب إنتاج السيارات الكهربائية من فئة السيارات السيدان العملية من ضمنها طراز تسلا موديل إس، وتقوم الشركة أيضا ببيع مجموعات بطاريات الليثيوم أيون لشركات عالمية، لاستخدامها في القطارات الكهربائية، وقد أعلن مجلس إدارة الشركة أنه يسعى للإنتاج كميات من السيارات الكهربائية، لخفض تكلفتها لتكون في متناول المستهلك المتوسط .


في 26 أكتوبرمن عام 2021 وصلت قيمة تسلا السوقية إلى 1 تريليون دولار، وفي 5 أبريل من عام 2024 كشف الرئيس التنفيذي إيلون ماسك على موقع التواصل الاجتماعي إكس أنه سيكشف عن سيارة الأجرة ذاتية القيادة من تسلا في 8 أغسطس من عام 2024.

كانت تسلا موضوع للعديد من الدعاوى القضائية والخلافات، الناشئة عن تصريحات وسلوك الرئيس التنفيذي إيلون ماسك، ومزاعم انتقام المبلغين عن المخالفات، وانتهاكات حقوق العمال المزعومة، والمشاكل التقنية والخطيرة مع منتجاتها التي لم يتم حلها .

المصدر: صدى البلد

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