شركة أمريكية تحذر.. شبكات الواى فاي تهدد بياناتك السرية وتعرضها للسرقة

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وفقاً لأبحاث جديدة أجرتها شركة Saily، مزود خدمة eSIM، يستخدم ما يصل إلى 58% من الأمريكيين شبكات الواي فاي العامة المجانية أثناء السفر، ورغم أن هذه الطريقة ملائمة ورخيصة للاتصال بالإنترنت أثناء السفر، إلا أنها تُسفر عن بعض المشاكل الأمنية.



"تعتبر هناك عدة مشاكل أمنية مرتبطة بالواي فاي العامة"، كما يقول Vyknitas Maknickas، رئيس استراتيجية المنتج في Nord Security. "من بينها هجمات الرجل في منتصف الطريق، حيث يمكن للمهاجمين اعتراض التواصل بين هاتفك أو جهاز الكمبيوتر وشبكة الواي فاي للاستماع إلى أنشطتك أو سرقة بياناتك أو تثبيت برامج ضارة.



كما أن اختراق الجلسة - هجوم يتيح للمجرمين سرقة ملفات الجلسة والدخول غير المصرح به إلى حسابات المستخدمين - هو مثال آخر."

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بالإضافة إلى أنواع الهجمات المذكورة أعلاه، يمكن للقراصنة استخدام تقنيات مختلفة للاستفادة من الواي فاي العامة. على سبيل المثال، يمكنهم إعداد نقاط اتصال (هوت سبوت) مزورة - شبكات واي فاي مزيفة تحاكي الشبكات الشرعية. عندما يتصل المستخدم بهذه النقاط المزورة، يمكن للمهاجمين الوصول إلى الجهاز وسرقة البيانات، وتشمل أنواع الهجمات الأخرى هجوم التوأم الشرير - الذي يشبه نقاط الاتصال المزورة، حيث يتم إعداد شبكة بنفس اسم شبكة الواي فاي العامة الشرعية، مثل في الفنادق أو المقاهي. قد يتصل المستخدمون عن غير قصد بالـ "توأم الشرير" ويمنحون القراصنة القدرة على اعتراض تواصلاتهم.وأخيرًا، يمكن للمجرمين الإلكترونيين استخدام برامج خاصة لـ "استنشاق" البيانات المرسلة عبر شبكة الواي فاي العامة - ويُسمى هذا النوع من الهجمات ببساطة "استنشاق".تحذير عاجل منعا للسرقة..لأي حد بيستخدم واي فاي WiFiالوقت المُستغرق على الإنترنت أثناء السفرعندما نلقي نظرة على استخدام الناس للإنترنت خلال السفر، كشفت استطلاعات Saily أن الرحلات الأمريكية تقضي وقتًا كبيرًا على الإنترنت. تقريبًا ربع الأشخاص فقط يقضون أقل من ساعتين على الإنترنت يوميًا، مع أن الأغلبية تتجاوز هذا الحد.فيما يتعلق بالنشاط على الإنترنت، يقول 56% من الناس إن معظم وقتهم على الإنترنت يُستخدم للتواصل و50% لمشاركة وسائل التواصل الاجتماعي.احترازات لاستخدام الواي فاي العامة"خاصة عند التعامل مع المهام المالية، ينصح بشدة باستخدام شبكات الجوال بدلاً من الواي فاي العامة. إذا تم تسريب مثل هذه المعلومات الحساسة، فإن ذلك قد يكون مدمرًا بشكل خاص للضحية"، كما يقول Vyknitas Maknickas، رئيس استراتيجية المنتج في Nord Security.ماذا يوصى به من الخبراء؟على الرغم من أنه من المفهوم أن الرحلات يبحث فيها المسافرون عن أكثر الخيارات راحة وأقل تكلفة للوصول إلى الإنترنت، إلا أن Maknickas يوصي باستخدام خيارات الإنترنت البديلة."الإنترنت المحمول هو أكثر أمانًا، خاصة عند التفكير في أنشطة مثل البنك عبر الإنترنت"، يقول Vyknitas Maknickas، رئيس استراتيجية المنتج في Nord Security. "اليوم هناك أيضًا خيارات ميسورة التكلفة، مثل eSIMs أو حزم البيانات الدولية، بحيث لا يضطر المستخدمون إلى التنازل عن الأمان من أجل سعر منخفض."ومع ذلك، لأولئك الذين يفكرون في استخدام الواي فاي العامة، يوصي باتخاذ هذه الخطوات لحماية الاتصال:تجنب الوصول إلى المعلومات الحساسة - امتنع عن الوصول إلى مواقع البنوك، والقيام بعمليات شراء عبر الإنترنت، أو إدخال المعلومات الحساسة أثناء استخدام الواي فاي العامة - من الأفضل استخدام بيانات الجوال لمثل هذه المهام.نسيان الشبكة - بعد استخدام شبكة الواي فاي العامة، اختر الخيار "نسيان الشبكة" على جهازك لمنع إعادة الاتصال التلقائي في المستقبل.تحديث البرمجيات - تأكد من تحديث نظام التشغيل والمتصفحات والتطبيقات الخاصة بك بآخر التصحيحات الأمنية.استخدام شبكة VPN (الشبكة الافتراضية الخاصة) - تشفير اتصالك بالإنترنت باستخدام VPN، مما يجعل من الأصعب بكثير على المهاجمين اعتراض بياناتك.عن SailySaily هي خدمة eSIM ميسورة التكلفة وسهلة الاستخدام ومستدامة تساعد الأشخاص على إدارة الاتصالات الجوالة والإنترنت من أي مكان في العالم دون قلق. تقدم Saily دعماً على مدار الساعة طوال الأسبوع، وخططاً مرنة، وتغطية عالمية. تم إنشاء Saily من قبل الخبراء وراء تطبيق NordVPN المتقدم للأمان والخصوصية. لمزيد من المعلومات: saily.com.