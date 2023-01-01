شركات الذكاء الاصطناعي لا تزال تحذف مواقع الويب

تعرضت شركة Perplexity، التي تصف منتجها بأنه "محرك بحث مجاني يعمل بالذكاء الاصطناعي"، لانتقادات شديدة خلال الأيام القليلة الماضية. بعد وقت قصير من اتهام فوربس لها بسرقة قصتها وإعادة نشرها عبر منصات متعددة، ذكرت مجلة Wired أن شركة Perplexity كانت تتجاهل بروتوكول استبعاد الروبوتات، أو robots.txt، وتقوم بإلغاء موقعها الإلكتروني ومنشورات Condé Nast الأخرى. كما اتهم موقع التكنولوجيا The Shortcut الشركة بحذف مقالاتها. الآن، ذكرت رويترز أن Perplexity ليست شركة الذكاء الاصطناعي الوحيدة التي تتجاوز ملفات robots.txt وتستخرج مواقع الويب للحصول على محتوى يتم استخدامه بعد ذلك لتدريب تقنياتها.
وقالت رويترز إنها شاهدت رسالة موجهة إلى الناشرين من شركة TollBit، وهي شركة ناشئة تجمعهم مع شركات الذكاء الاصطناعي حتى يتمكنوا من التوصل إلى صفقات الترخيص، تحذرهم من أن "وكلاء الذكاء الاصطناعي من مصادر متعددة (وليس شركة واحدة فقط) يختارون تجاوز الروبوتات. بروتوكول txt لاسترداد المحتوى من المواقع." يحتوي ملف robots.txt على تعليمات لبرامج زحف الويب حول الصفحات التي يمكنهم الوصول إليها وتلك التي لا يمكنهم الوصول إليها. يستخدم مطورو الويب البروتوكول منذ عام 1994، ولكن الالتزام به طوعي تمامًا.
لم يذكر خطاب TollBit أي شركة، لكن موقع Business Insider يقول إنه علم أن OpenAI وAnthropic - منشئي ChatGPT وClaude chatbots، على التوالي - يتجاوزون أيضًا إشارات robots.txt. أعلنت الشركتان سابقًا أنهما تحترمان تعليمات "عدم الزحف" التي تضعها مواقع الويب في ملفات robots.txt الخاصة بهما.
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