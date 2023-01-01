شرطة ويسترن تعلن عن استخدام محطات طائرات محمولة في صناديق حول الولاية



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

أعلنت شرطة ولاية ويسترن أستراليا عن اختيارها لشركة RocketDNA متعددة الجنسيات لتزويدها بنظام "الطائرة المسيرة كاستجابة أولية" (DFR) في إطار برنامج تجريبي يمتد على مدار عام كامل.

قد يعجبك أيضا...

يشمل البرنامج استخدام محطات طائرات مسيرة محمولة في صناديق حول الولاية، وذلك لأغراض متعددة مثل الاستجابة الطارئة، والمراقبة، والبحث والإنقاذ. وقد بدأت التجارب في مركز شرطة يانشيب في بيرث في وقت سابق من هذا الشهر.